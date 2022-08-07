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طفل في الثالثة يرتكب جريمة مروعة بسيارة والده
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
7 أغسطس 2022 15:56
لقي رجل حتفه بعد أن داهمته سيارة في مدينة هان غربي ألمانيا مساء أمس السبت.
وأفادت البيانات الصادرة عن الشرطة وقوات الإطفاء بأنه يبدو أن سبب الحادث هو أن طفلاً صغيراً (3 أعوام) أطلق مكابح اليد في سيارة والده التي كانت رابضة فتحركت وداهمت الرجل (50 عاماً).
كان صاحب السيارة(45 عاماً) أجلس الطفل الصغير وشقيقه 6 أعوام على المقعد الخلفي وربط حزام الأمان لكل منهما وترجل من سيارته ليتحدث إلى الرجل البالغ من العمر 50 عاماً ورجل آخر بجوار السيارة.
وفي تلك الأثناء فتح الصغيران حزام الأمان، وحسب التحقيقات خرج الابن الأكبر من السيارة، بينما تسلل الأصغر إلى المقعد الأمامي وأطلق مكابح اليد.
وعندئذ تحركت السيارة وحاول الرجال الثلاثة إيقافها، ولأسباب غير معروفة، انتهى الحال بالضحية محشوراً تحت الجزء الخلفي من السيارة.
ووصلت قوات الإطفاء ورفعت السيارة وحررت الضحية ورغم محاولات إنعاشه، لكن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه الخطيرة.
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المصدر: وكالات
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