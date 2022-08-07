«ناشئة الشارقة» يتعلمون صناعة الخزف

شكلت ورشة صناعة الفخاريات التي تحاكي الماضي، بإضافة أنماط مستحدثة ومبتكرة، مساحة من الإبداع لدى ناشئة الشارقة خلال التحاقهم بالورشة التي قدمت في إطار مختبر التدريب الفني والمهني لمختبر المهارات.

وحرصت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من خلال طرحها وإدراجها لورشة صناعة الفخاريات، على الأصالة والحداثة من خلال رؤيتها النوعية في إكساب المشاركين في الورشة مهارة أساسيات الخزف كحرفة تقليدية، وإنتاج مجموعة منتجات خزفية مستحدثة ومبتكرة.

وهدفت حصص الورشة التي امتدت طوال الفترة السابقة منذ انطلاق فعاليات «صيفك ويانا»، إلى تعريف الناشئة على أنواع الفخاريات وطرق إعداد المواد الخاصة بصناعتها من حيث تشكيل الطين، بالإضافة إلى حرقه والطلاء عليه، وصولاً إلى إنتاج أعمال فنية مناسبة للمنزل وللمعارض الفنية. وحرص الناشئة على الحضور والاستماع إلى الشرح النظري والعملي والمشاركة في مجموعات لصناعة أشكال عدة من الفخاريات.

وأوضح عبدالحميد الياسي مدير إدارة رعاية الناشئة في «ناشئة الشارقة» أن الفخار يشكل في تاريخ الإمارات موروثاً ارتبط بالوجود المادي والثقافي لابن الإمارات. وجاءت الورشة لتكسب المشاركين قيماً من الماضي بتقنيات جديدة عبر طرحها في قالب فني إبداعي للارتباط بالماضي ومحاكاته من خلال تشكيلات الطين وإضافة المواد المختلفة في صناعة الفخار مثل الطلاء.

وأشار إلى أن هذه الورشة حققت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقتها، بعدما استقطبت الناشئة في برامجها وحصصها وأكسبتهم العديد من المهارات التي تلاقت مع استراتيجية المؤسسة في تنظيمها للفعاليات، ومن بينها كيفية استخدام أدوات النحت على الفخار بهدف تنمية الجانب الإبداعي، لاسيما مع ما يتصل بالعادات والحرف السابقة.

ولفت الياسي إلى أن الناشئة تعلموا كيفية تشكيل الطين والتعامل معه، مع تعلمهم تلوين وتزجيج الأعمال الفخارية المختلفة والتي تعد من أهداف الورشة.