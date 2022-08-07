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تطبيق جديد يمنع الإعلانات المزعجة أثناء تصفح الإنترنت

تطبيق جديد يمنع الإعلانات المزعجة أثناء تصفح الإنترنت
7 أغسطس 2022 11:39

طور أحد المبرمجين تطبيقا جديدا باسم "بانيش" يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون تصفح الإنترنت باستخدام برنامج سفاري دون إزعاج من الإعلانات  التي تطلب من المستخدم  استخدام تطبيق الشركة المعلنة بدلا من التطبيق الذي يستخدمه.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن التطبيق بانيش عبارة عن امتداد يتم إضافته إلى برنامج التصفح سفاري يساعد في حذف إعلانات «فتح التطبيق» التي تبثها المواقع الأخرى أو النوافذ التي تفتح تلقائيا  على الكثير من المواقع مثل «ريد إت، وتيك توك، ولنكد إن، وتويتر، وكورا، وميديوم».

وفي حين يوجد الكثير من امتدادات سفاري التي تمنع ظهور الإعلانات المزعجة، فإنها لا تستطيع منع إعلانات «افتح التطبيق» في أغلب الأحوال.

ومن سوء الحظ، يحتاج استخدام  مواقع الإنترنت عبر  الأجهزة المحمولة، إلى الكثير من التدخلات، لكن هذا هو الحال.  

والمحتمل أن يكون هذا الواقع عاملا مساهما في قضاء ما بين 4 و5 ساعات  يوميا في استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية.

 

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المصدر: وكالات
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