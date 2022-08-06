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دنيا

«تيسلا» متهمة بتضليل زبائنها

«تيسلا» متهمة بتضليل زبائنها
7 أغسطس 2022 00:40

واشنطن (أ ف ب) 

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رفعت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا دعوى أمام إحدى محاكم الولاية الإدارية ضد شركة «تيسلا»، متهمة إياها بتوفير معلومات مضللة للمستهلكين في شأن تقنيات القيادة الذاتية لمركباتها. وذكرت الإدارة في الدعوى المقدمة في 28 يوليو أنّ الشركة «نشرت بيانات كاذبة أو مضللة لا تستند إلى الوقائع»، بحسب ما نقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز». وأشارت الوثيقة القانونية التي استندت إليها الصحيفة في تقريرها إلى أنّ سيارات «تيسلا» لم تعمل سابقاً و«لا تعمل حالياً كمركبات ذاتية القيادة». وأشارت الصحيفة إلى أنّ الإجراءات المزمع اتخاذها تطال دقّة المعلومات التي ينبغي على الشركة توفيرها للزبائن. 

تيسلا
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