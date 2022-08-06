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دنيا

«ستراي» تستقطب اللاعبين وتذهل القطط

«ستراي» تستقطب اللاعبين وتذهل القطط
7 أغسطس 2022 00:40

باريس (أ ف ب)

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لم تكتف لعبة الفيديو «ستراي» (Stray) باستقطاب عدد   كبير من اللاعبين منذ إطلاقها في يوليو، بل كان من المدهش أيضاً أنّ هذه اللعبة التي تتمحور على هرّ زقاق أثارت أيضاً إعجاب القطط، ويتابع حساب «قطط تشاهد ستراي» 
(Cats Watching Stray) على تويتر 37 ألف شخص، وهي صفحة تستعرض ردود الفعل الأكثر غرابة للقطط التي تراقب مغامرات الهرّ، وهو الشخصية الرئيسة في اللعبة، ويجول الحيوان في اللعبة في مدينة تحت الأرض تسكنها روبوتات بشرية الشكل ومخلوقات غريبة، وينبغي عليه باستخدام طائرة مسيّرة أن يحل سلسلة من الألغاز للعودة إلى السطح. 

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