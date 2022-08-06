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دنيا

ماسك يتحدى رئيس تويتر لإجراء مناظرة معه

إيلون ماسك
6 أغسطس 2022 23:07

تحدى رجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم السبت، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال أن يجري معه مناظرة حول النسبة المئوية للحسابات المزيفة على منصة الشركة للتواصل الاجتماعي.
وقال ماسك، أغنى شخص في العالم، في منشور على موقع تويتر "دعوه يثبت للجمهور أن تويتر لديها ... خمسة في المئة من المستخدمين الزائفين يوميا".
وبدأ ماسك أيضا في إجراء استطلاع يسأل فيه المستخدمين عما إذا كان أقل من خمسة في المئة من مستخدمي تويتر اليوميين زائفين.
ورفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الإدعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".
ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في 29 يوليو في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار أميركي يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن منهجية أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

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المصدر: رويترز
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