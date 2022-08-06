نوف الكثيري.. عريفة ومناظِرة

هناء الحمادي (أبوظبي)

تتمتع نوف الكثيري بحضور لافت، فقد تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف، تخصص الاتصال الاستراتيجي في جامعة زايد، وكانت الأولى على دفعتها. حصلت على منحة محمد بن زايد لدراسة الاقتصاد السياسي الجديد في جامعة نيويورك حيث تم اختيار 12 طالباً من المواطنين والمقيمين في الدولة. وعدا عن كونها عريفة، تألقت في مجال المناظرات، بينها مناظرة مع السفير الأميركي الأسبق لدى الإمارات مايكل كوربن.

رحلة نجاح

تقول عن رحلة نجاحها: عندما كان عمري 17 عاماً طلبت أن أكون عريفة لأحد البرامج بحضور كبار شخصيات، وكانت الانطلاقة حيث كسرت حاجز الخوف في الظهور أمام الجمهور. وتم ترشيحي كعريف حفل لأكاديمية قادة المتطوعين تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في روسيا، بمشاركة 92 دولة، وكان لي شرف تمثيل دولة الإمارات. وبعدها تم تقليدي كـ «سفيرة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية» بشكل رسمي في روسيا من قبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

وتضيف: بعد العودة من المهمة تم ترشيحي لأكون متحدثة على منصة TEDX وكان عنوان الخطاب «هوية بنكهة التسامح». انضممت إلى جامعة ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأميركية عبر برنامج «سفراؤنا» لأحصل على مسمى سفيرة التعليم العالي في الإمارات، وعملت على أهداف التنمية المستدامة، والمشروع حول محطات تحلية المياه في الدولة، وكيفية وضع حلول مستدامة للمياه الملحية التي تعتبر من المخلفات. وفاز المشروع، وحضرنا world energy congress 24 الذي استضافته أبوظبي في الأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وفي الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، وتم اختياري كـ «عريفة الحفل» في رياضة الجمباز.

طموحات الخمسين

تقول الكثيري: عملت في مركز أخبار قنوات أبوظبي للإعلام كإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، وكجزء من فريق uae nation، قدمت الكثر من الفيديوهات التي حصدت مشاهدات عالية. وكانت معظم المواضيع تتعلق بدولة الإمارات. وكل ما يهمني أن أقدم رسالة ذات قيمة ومعنى.

وتطمح خلال الخمسين عاماً المقبلة إلى توظيف مهاراتها في دراسة تخصص public policy في إحدى جامعات الولايات المتحدة، ما يساعدها على المساهمة في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تصب في مصلحة الوطن.