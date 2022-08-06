«التين الشوكي» فاكهة صيفية وفوائد صحية

ساسي جبيل (تونس)

تتعدد أسماء «التين الشوكي»، ليسمى في تونس وليبيا والجزائر والمغرب بـ «الهندي»، و«الصبار» في سوريا والعراق،و«الصبر» في فلسطين والأردن، و«البرشومى» في السعودية وبعض دول الخليج، و«البلس والتينة» في اليمن، و«الشوكى» في مصر، وكذلك «الزعبول» بالأمازيغية، و«التين البربري» بالفرنسية. وهو من أفضل أنواع الفواكه الصيفية على مستوى المذاق وإفادته للجسم، نتيجة احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة. ويعود بحسب المؤرخين إلى موطنه الأصلي في جنوبي أميركا الشمالية، وينتشر في مناطق كثيرة من شمالي أفريقيا والمشرق العربي. وشجرة «التين الشوكي» يبلغ ارتفاعها نحو مترين، وتتميز بقدرتها على تحمل الجفاف.

زيت ثمين

يقول الباحث عثمان ابراهيم: إن «التين الشوكي» يزهر في نهاية الربيع وتنضج مع نهاية يوليو وتغرق به الأسواق في أغسطس والنصف الأول من سبتمبر، ويؤكد أن هذه الشجرة جلبها مكتشفو القارة الأميركية معهم من المكسيك، ودخلت إلى منطقة حوض البحر المتوسط خلال القرن 16 الميلادي. والكميات الوفيرة منه تكون في محافظة القصرين، وبدرجات متفاوتة في محافظتي سيدي بوزيد والقيروان.

ويورد أن تونس ضبطت مواصفات زيت «التين الشوكي» وأصبح لزيت بذور «التين الشوكي» البيولوجي، مواصفة تونسية خاصة بها عام 2021، حيث حدّدت خصائص هذا الزيت الثمين. وقد نشر المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية هذه المواصفات لضمان تموقع أفضل لتونس كبلد رائد في إنتاج زيت بذور «التين الشوكي»، كضمان جودة لهذا المنتج التجميلي الذي يجد إقبالاً لافتاً، وفق ما أورده برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويذكر أن تونس تصدر زيت بذور «التين الشوكي» البيولوجي، ذي الخصائص الصحية، إلى القارات الخمس.

جني الثمار

توضح العاملة إيناس الماجري، أنه عند الصباح الباكر تبدأ عملية قطاف «الهندي» من «الضلف» باعتماد الكماشة لتجنب وخز الأشواك. وبعدها يوضع على الأرض لتخفيف الشعيرات الشوكية العالقة بالثمرة، ويُفرش الصندوق ببعض النباتات لحماية الثمرة ويُنقل للبيع على قارعة الطرق أو داخل المدن. وتشير إلى أن النسوة والأطفال يساعدون في جني الثمار لتحقيق الفائدة المالية. وتذكر اختصاصية التغذية الدكتورة وصال البعثي أن «التين الشوكي» من الفواكه الصيفية اللذيذة التي يفضلها كثيرون، وهو غني بالفوائد الصحية ويساعد على الوقاية من التوتر وتنشيط الجسم، ويحتوي على الأملاح المعدنية مثل الحديد، الكالسيوم، الماغنسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، والفسفور. ولديه فوائد للجهاز الهضمي وتنقية الجسم من السموم وعلاج القولون العصبي.