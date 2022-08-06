بايدن يستضيف قمة لجزر المحيط الهادئ في سبتمبر

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن قادة جزر المحيط الهادئ في البيت الأبيض في سبتمبر المقبل، حسبما أعلنت السبت مسؤولة أميركية، على خلفية مساعي واشنطن الهادفة إلى مواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان، التي تزور ولاية تونغا البولينيزية، إنّ قادة جزر المحيط الهادئ سيُدعون إلى واشنطن لعقد اجتماع وعشاء في أواخر الشهر المقبل. وتحدّثت عن «فرصة تاريخية» للحوار.

تدخل هذه المبادرة في إطار موجة من التحرّكات الدبلوماسية الأميركية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات في المحيط الهادئ في مواجهة الصين التي تثبّت وجودها في المنطقة.

وأعلنت واشنطن خصوصاً عن افتتاح بعثات دبلوماسية في الجزر. كما زار وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة وألقت نائبة الرئيس كامالا هاريس خطاباً أمام منتدى جزر المحيط الهادئ.

كذلك، تشارك ويندي شيرمان، اليوم السبت، في سلسلة من المناسبات في جزر سليمان المجاورة. وتكرّس هذه المناسبات للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة «غوادالكانال» في الحرب العالمية الثانية.

كانت جزر سليمان قد وقعت، في أبريل الماضي، اتفاقاً أمنياً مع الصين، الأمر الذي يثير قلقاً لدى الولايات المتحدة.

لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، لكن مسودة مسرّبة أشارت إلى أنّه سيسمح بالانتشار البحري الصيني في هذه الجزر. ونفت كل من الصين وجزر سليمان أيّ خطط لإنشاء قاعدة عسكرية صينية. أخبار ذات صلة البيت الأبيض: تحول اختبار بايدن لـ«كورونا» إلى سلبي مجدداً بايدن "بصحة جيدة" رغم فحص كورونا الإيجابي

المصدر: آ ف ب