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دنيا

صاعقة تتسبب بحريق هائل في كوبا

منشأة كهربائية في كوبا
6 أغسطس 2022 17:21

انفجر صهريجان لتخزين الوقود بالقرب من ميناء للناقلات العملاقة في كوبا، صباح اليوم السبت، في أعقاب حريق اشتعل طيلة الليل بعد أن ضربت صاعقة أحد الصهريجين مساء أمس الجمعة.
وقال التلفزيون الرسمي إن 49 شخصاً على الأقل أصيبوا في انفجار الصهريج الثاني. وأجلي المدنيون بالفعل من المنطقة.
وأوضح وزير الصحة خوسيه أنخيل بورتال ميراندا، في تغريدة على تويتر، أن أحد المصابين في حالة حرجة وسبعة في حالة «خطيرة».
وكتب الرئيس ميجل دياز-كانيل، على تويتر قبل الانفجار الثاني، قائلاً إن عمال الإطفاء «يحاولون تجنب انتشار النيران وأي تسرب للوقود» في خليج ماتانزاس.
وبحلول صباح اليوم السبت، بدا الحريق خارجاً عن السيطرة تماماً، مما يهدد صهاريج تخزين الوقود المجاورة.

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