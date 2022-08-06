الأحد 7 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ماسك يضع شرطاً لإتمام صفقة شراء تويتر

إيلون ماسك
6 أغسطس 2022 16:53

وضع الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، شرطاً لإتمام صفقة استحواذه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار أميركي.
وقال رجل الأعمال إن الصفقة يمكن أن تمضي قدماً إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.
وكتب ماسك على تويتر: «لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية زائفة فعلياً، فلا ينبغي أن يحدث ذلك».
ورداً على سؤال أحد مستخدمي تويتر عما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقق في «مزاعم مشكوك في صحتها» للشركة، غرد ماسك: «سؤال جيد، لماذا لا يقومون بذلك؟».
وامتنعت تويتر عن التعليق على التغريدة.
ورفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الادعاءات «غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة».
وقالت تويتر، في إفصاح صدر يوم الخميس: «وفقاً لقول لماسك، فقد تعرض هو - الملياردير المؤسس للعديد من الشركات ويقدم له المشورة العديد من المصرفيين والمحامين في وول ستريت - للخداع من تويتر لتوقيع اتفاقية دمج بقيمة 44 مليار دولار. هذه الرواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو».
ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في 29 يوليو الماضي، في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي، بسبب محاولته الانسحاب من صفقة شرائها.

 

أخبار ذات صلة
«تويتر» تعالج ثغرة أمنية عرضت ملايين الحسابات لكارثة
ماسك يتحدى رئيس تويتر لإجراء مناظرة معه
المصدر: رويترز
إيلون ماسك
تويتر
صفقة استحواذ
الشراء
آخر الأخبار
مبنى وزارة تنمية المجتع
الإمارات
علاوات «بدل التضخم» وصلت لـ 47,300 أسرة
اليوم 17:10
البيت الأبيض: تحول اختبار بايدن لـ«كورونا» إلى سلبي مجدداً
عربي ودولي
البيت الأبيض: تحول اختبار بايدن لـ«كورونا» إلى سلبي مجدداً
اليوم 16:41
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
اليوم 16:35
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
دنيا
طفل في الثالثة يرتكب جريمة مروعة بسيارة والده
اليوم 15:56
أرشيفية
عربي ودولي
زيلينسكي يدعو إلى رد دولي بعد قصف أكبر محطة نووية في أوروبا
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©