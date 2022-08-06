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ما العلاقة بين جدري القردة وفقدان البصر؟

ما العلاقة بين جدري القردة وفقدان البصر؟
6 أغسطس 2022 16:27

أعلنت الدكتورة ناتاليا بشينيتشنايا، نائبة مدير العمل السريري والتحليلي في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة، أنه بعد جدري القردة، يحتمل حدوث مضاعفات طويلة الأمد تتعلق بالبصر.


وتقول في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، "يمكن أن تؤدي إصابة العين بجدري القردة، إلى حدوث التهاب في القرنية (التهاب القرنية) ، يسبب غشاوة وتقرح ، وبالتالي حدوث ندوب ، ونتيجة لذلك، فقدان البصر نهائيا".

ووفقا لبيانات جامعة طنطا المصرية، التي تجري دراسات في هذا المجال، يعاني مصاب واحد بجدري القردة من بين عشرة مصابين من فقدان البصر، وأن مصابا واحدا من بين خمسة مصابين يعاني من رهاب الضوء، وأن ثلث المصابين يصابون بالتهاب الملتحمة. كما أن 17 بالمئة من المصابين يصابون بأمراض الملتحمة 7.5 بالمئة منهم يعانون من التهاب القرنية و4 بالمئة من تقرح القرنية.

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ومن جانبه يقول ستانيسلاف أوتستافنوف، مدير مختبر تحليل مؤشرات صحة السكان ورقمنة الرعاية الصحية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، لقد أكدت منظمة الصحة العالمية، على أن جدري القردة يمكن أن يتسبب في فقدان البصر.

ويقول، "بالإضافة إلى ذلك، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العواقب الوخيمة لجدري القردة، هي التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي القصبي وإنتان الدم".

المصدر: وكالات
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