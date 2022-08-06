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عالم فيزياء يثير الجدل .. قطعة من اللحم أم صورة من الفضاء

عالم فيزياء يثير الجدل .. قطعة من اللحم أم صورة من الفضاء
6 أغسطس 2022 15:52

أُجبر عالم الفيزياء الفرنسي، إيتيان كلاين، على الاعتذار عن صورة قال إنها التقطت من تلسكوب فضائي جديد تابع لوكالة "ناسا"، لكنها في الواقع كانت قطعة نقانق.
 
ونشر كلاين تغريدة على "تويتر"، قال فيها إنها أحدث صورة مذهلة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي المتطور للنجم "بروكسيما سنتوري".

وتظهر الصورة كأنها كرة حمراء كونية، مليئة بالعواصف الشمسية المتوهجة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب كلاين في التغريدة: "صورة بروكسيما سنتوري، أقرب نجم للشمس، يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية منا".

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وعلى الرغم من تمكن بعض مستخدمي" تويتر" من إدراك أن الصورة التي نشرها الفيزيائي البارز، كانت في الواقع شريحة من النقانق الإسبانية، إلا أن الحيلة انطلت على كثيرين.

ووجد كلاين نفسه مضطرا للاعتذار، وكتب على "تويتر"، لمتابعيه البالغ عددهم 89200: "في ضوء بعض التعليقات، أجد نفسي مضطرا لتوضيح أن هذه التغريدة التي تظهر لقطة مزعومة لبروكسيما سنتوري كانت نوعا من التسلية".

 

وأقرّ كلاين بأن العديد من المستخدمين لم يفهموا "نكتته" التي قال إنها تهدف ببساطة إلى تشجيع الناس على التساؤل وعدم القبول التلقائي لما يعرض عليهم.

المصدر: وكالات
الفيزياء
اللحم المسروق
الفضاء
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