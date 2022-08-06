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عيضة المنهالي يستعيد الذكريات

عيضة المنهالي يستعيد الذكريات
6 أغسطس 2022 14:21

مراد اليوسف (دبي)
من أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية منفردة جديدة بعنوان «تذكار أنا» عبر قناة الخوار للإنتاج الفني على «اليوتيوب»، يستذكر من خلال كلماتها الحب القديم.
 وتقول في مقدمتها:يا من هويته ما عن الحب مهرب
ما أحلى زماني لي مضى الأولاني
تذكار أنا في صفحة الأمس يكتب
وذاك الهوى يفنى بطي الزماني
وحملت أغنية «تذكار أنا» ألحان عبدالله المعمري، توزيع رائد سامي، وإشراف عام على إنتاج وتسجيل وتنفيذ العمل للشاعر علي الخوار.
ويأتي تعاون المنهالي مع الشاعرة الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، بعد تعاونهما الناجح في أغنية «عطني النسيان» من ألحان عبدالله المعمري وتوزيع علي الشيخلي.
 وقال عيضة المنهالي في حسابه الرسمي على «إنستغرام»: أسعد دائماً بتجديد التعاون والنجاح مع شاعرتنا المبدعة الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم.. حققنا مجموعة نجاحات بينها أغنية «شبيه القمر» واليوم نجدد التعاون على أمل أن تنال الأغنية إعجابكم ورضاكم. 

عيضة المنهالي
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