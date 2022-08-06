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ماذا بين ماجد المهندس ولندن؟

ماذا بين ماجد المهندس ولندن؟
6 أغسطس 2022 14:05

 مراد اليوسف (دبي) 
يستعد الفنان ماجد المهندس لطرح أغنية جديدة بعنوان «لندن» من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث كشفت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها من كلمات الشاعر «برقان»، ألحان فهد الناصر وتوزيع سيروس.
 ومن المتوقع أن يتم عرضها على «اليوتيوب» والمكتبات الموسيقية مساء الاثنين 8 أغسطس الجاري.
وتقول الأغنية: «لندن وأنا وياك صارت تجنن، ذكرى ما كنا ولهفة وصالك».ويكثف ماجد المهندس خلال موسم الصيف طرح الأغنيات المنفردة، حيث طرح مؤخراً أغنية «أوكسجين» من كلمات الشاعر «الصامل» وألحان أحمد الهرمي، وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة على «اليوتيوب».

ماجد المهندس
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