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توفيق الدلو يُبهر «جرش» للسنة الثانية

توفيق الدلو يُبهر «جرش» للسنة الثانية
6 أغسطس 2022 14:04

أبوظبي (الاتحاد) 

كرر الفنان توفيق الدلو نجاحه الجماهيري للسنة الثانية على التوالي في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ 36 التي تختتم مساء اليوم السبت.
وبعد النجاح الذي حققه الدلو العام الماضي، امتلأت ليل الخميس الماضي جنبات المسرح الشمالي في المدينة الأثرية العتيقة بجمهوره الذي توافد على المسرح قبل ساعتين من موعده. وترك الدلو بأغانيه مؤشراً حقيقياً على نجوميته واستحقاقه للغناء مجدداً في المهرجان العريق.
 وتابعت مجموعه من الجمهور مجريات الحفل الذي قدمته الإعلامية سلمى زوايدة من خلف أسوار المسرح بعدما تعذر دخولها.
ووسط حضور أكثر من ألفي شخص، تألق الدلو وأشعل حماس الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه ورددوها معه غناءً.
ودخل توفيق الدلو على إيقاع أغنيته الشهيرة «غيرة زيادة» التي أشعل بها المدرجات رقصاً، وبدا متناغماً مع فرقة نقابة الفنانين الأردنيين الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، قبل أن يقدم أغنيته الجديدة «عيني ع الأردنية»، من كلمات خالد النمري التي وضعها على ألحان تراثية ووزعها فادي الفحماوي. وتقول كلماتها: «يا رايح صوب النشامى.. دخلك ميّل عليه، وديني ع الأردن، لعند الأردنية، عيني عيني عيني ع الأردنية». ليعود ويطلق صيحات الفرح على وجوه الحاضرين بأغنيته «الرمان»، وبطريقته الغنائية المحببة قدم من الفلكلور أغنية «حطي على النار يا جدة». وقدم أغينته «فلسطيني يا نيالي»، وأعاد تقديم أغنيته «عيني ع الأردنية» مجدداً بناءً على رغبة الجمهور. وفاجأ الحضور في ختام الحفل بالإعلان عن أغنيته الجديدة «يسعد قلبك» التي سيطرحها قريباً.
وفي نهاية الحفل، كرَّم المدير التنفيذي لمهرجان جرش مازن قعوار، الفنان توفيق الدلو، وأثنى على نجوميته وسلَّمه درع المهرجان.

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