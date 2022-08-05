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ماسك في مواجهة تويتر: خدعوني.. والشبكة ترد: ليس ساذجاً

ماسك في مواجهة تويتر: خدعوني.. والشبكة ترد: ليس ساذجاً
6 أغسطس 2022 00:32

نيويورك (رويترز) 

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رفضت شركة تويتر مزاعم إيلون ماسك بأنه تعرض لخداع في ما يتعلق بصفقة شراء شركة التواصل الاجتماعي، وقالت الشركة أمام محكمة بولاية ديلاوير إنها مزاعم غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة.. وفي تطور لأحدث فصول ما قد تكون مواجهة قانونية كبرى بين أغنى شخص في العالم وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، قالت تويتر: وفقاً لماسك، فقد خُدع، كيف وهو الملياردير المؤسس للعديد من الشركات الذي يتلقى النصح والمشورة من مصرفيين ومحامين في وول ستريت- لتوقيع اتفاق اندماج قيمته 44 مليار دولار.. هذه القصة غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة.

ديلاوير
ماسكيرانو
إيلون ماسك
إلون ماسك
تسلا
شركة تسلا
تويتر
موقع تويتر
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