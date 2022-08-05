جيمس فرانكو يؤدي دور «كاسترو»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يؤدي الممثل الأميركي جيمس فرانكو دور فيدل كاسترو في فيلم «ألينا دي كوبا» الذي يتمحور حول ابنة الزعيم الكوبي الراحل، على ما أعلن منتج الفيلم.

وقال المنتج جون مارتينيز أوفيلان إن المخرج كان يريد إسناد الدور إلى ممثل يشبه فيدل كاسترو جسدياً ويتمتع بجاذبية شخصية. وأوضح مارتينيز أنه قرر في نهاية المطاف عرض الدور على جيمس فرانكو بعدما درس إمكان اختيار واحد من مجموعة ذوي أصول أميركية لاتينية أو إيبيرية. وتؤدي آنا فيلافينييه دور ألينا فرنانديز، وهي ابنة كاسترو وناتاليا ريفويلتا كلوز، التي أُسنِد دورها إلى الأرجنتينية ميا مايسترو.