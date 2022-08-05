أفلام ومسلسلات تجمع «الغائبين»

سعيد ياسين (القاهرة)

يستعد عدد كبير من الممثلين والممثلات الذين غابوا عن دراما رمضان الماضي للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية الجديدة التي تتنوع بين السينما والتلفزيون، ومنهم من يستأنفون التصوير وآخرون تعاقدوا على التصوير خلال الفترة المقبلة.

الفخراني وسعد

يأتي في مقدمة العائدين إلى السينما، الممثل يحيى الفخراني الذي قدم في رمضان قبل الماضي مسلسل «نجيب زاهي زركش»، ومحمد سعد الغائب عن الدراما الرمضانية منذ مسلسل «فيفا أطاطا» عام 2014. ويستعد النجمان لتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان «الصحبة الحلوة»، من تأليف الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، وإخراج ساندرا نشأت.

وكان الفيلم الذي اتفقت مخرجته مع مؤلفه قبل رحيله على ترشيح الفخراني وسعد لبطولته، تأجل تصويره بسبب ظروف جائحة «كورونا». وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي إنساني حول أصدقاء تجمعهم المواقف، ويركز على بعض القيم والعادات المجتمعية التي حرص حامد على تقديمها في معظم أعماله السينمائية وبلغت 41 فيلماً.

ياسمين والعوضي

بعد غياب ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي عن دراما رمضان الماضي، بسبب الظروف الصحية الصعبة التي ألمت بياسمين واستلزمت سفرها للعلاج خارج مصر، ينويان العودة خلال رمضان المقبل.

وتفاضل ياسمين بين أكثر من سيناريو لتعود إلى السينما، منذ آخر فيلم لها «الأبلة طم طم» عام 2018، ويقوم العوضي بأول بطولة سينمائية مطلقة له في فيلم يصوره حالياً بعنوان «البلدوزر». وكانا قدما معاً في رمضان قبل الماضي مسلسل «اللي ملوش كبير».

منى ونرمين

منذ مشاركتها في رمضان قبل الماضي في مسلسل «لعبة نيوتن»، تركز منى زكي على السينما. وبعد فيلم «العنكبوت» الذي عُرض لها خلال عيد الفطر الماضي مع أحمد السقا وظافر العابدين، انتهت من تصوير دورها في فيلمي «الجواهرجي» مع محمد هنيدي وأحمد السعدني ولبلبة وريم مصطفى، و«السرب» مع أحمد السقا.

أما نرمين الفقي التي غابت عن دراما رمضان، فتستعد لتصوير مسلسل جديد بعنوان «حكم نهائي» مع مصطفى قمر ونضال الشافعي ومجدي كامل، من تأليف فداء الشندويلي وﺇﺧﺮاﺝ وائل فهمي عبدالحميد. وهو مأخوذ عن قصة حقيقية عبارة عن دراما اجتماعية بحسب ما أعلن مؤلفه.

شريف وريهام

بعدما غاب كريم فهمي وشريف منير عن الدراما الرمضانية منذ شاركا مع ياسمين عبدالعزيز في مسلسل «ونحب تاني ليه» عام 2020، يعودان إلى بلاتوهات التصوير. ويستأنف كريم تصوير مسلسل «أزمة منتصف العمر» وتشاركه بطولته ريهام عبدالغفور، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في 15 حلقة، وتم تصوير غالبية مشاهده في بيروت.

ويشارك شريف منير في فيلم «السرب» مع أحمد السقا وقصي خولي وهند صبري، ويخرجه أحمد جلال.

تامر وأكرم

بعد غياب تامر حسني عن الدراما الرمضانية منذ قدم عام 2014 مسلسل «فرق توقيت» ومن قبله «آدم» عام 2011، يحرص على تواجده السينمائي من خلال الأفلام، كان آخرها «بحبك» من بطولته وتأليفه وإخراجه للمرة الأولى. وأعلن عن الجزء الثاني من فيلم «البدلة»، الذي قدم جزأه الأول عام 2018 مع أكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري.

زينة وداليا

تستكمل زينة خلال الأيام المقبلة تصوير باقي مشاهدها من فيلم «التاريخ السري لكوثر» مع ليلى علوي وأحمد حاتم وفراس سعيد ومحسن محيي الدين، من إخراج محمد أمين. وتدور أحداثه حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازمين لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة. أما داليا البحيري التي غابت منذ شاركت عادل إمام في «فلانتينو» عام 2020، فتستعد لتصوير مسلسل جديد مع فريق عمل مسلسلها الكوميدي الناجح «يوميات زوجة مفروسة»، الذي قدمته في 4 أجزاء مع خالد سرحان، من تأليف أماني ضرغام وإخراج أحمد نور.

عودة ياسمين

تعود ياسمين صبري إلى التمثيل بعد غياب عامين منذ قدمت «فرصة تانية» مع أحمد مجدي وأيتن عامر خلال رمضان 2020، حيث تستعد لتصوير دورها في فيلم بعنوان «صقر المحروسة» مع أحمد عز، من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء. وتعود من خلاله الى السينما بعد غياب منذ شاركت عام 2018 في فيلمي «ليلة هنا وسرور» مع محمد إمام، و«الديزل» مع محمد رمضان.