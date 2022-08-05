7 مواقع اكتسبت شهرتها من «بوليوود»

ترجمة: عزة يوسف

قدمت صحيفة Times of India الهندية قائمة بأماكن ساحرة في الهند، اكتسبت شهرتها بعدما ظهرت في أفلام «بوليوود».

بحيرة بانغونغ

اشتهرت البحيرة بولاية لداخ عبر السنوات، بعدما شجعت أفلام «بوليوود» حتى غير المهتمين بالسفر، لحزم أمتعتهم وزيارتها للاستمتاع بجمالها، وقد ظهرت في المشهد الأخير من فيلم 3 Idiots.

منالي

بعدما جذب فيلم ريشي كابور Heena الانتباه لمنطقة منالي، أدى طرح فيلم رانبير كابورYeh Jawaani Hai Deewani لأن تصبح من أفضل الوجهات، لما تتمتع به من قمم شامخة وأنهار وغابات خضراء.

قصر أودايبور

ينبهر المخرجون بجمال مدينة أودايبور بولاية راجستان، إذ إن المكان يفيض بطابع ملكي. وقد أضاءت أفلام مثل Ram Leela وYeh Jawaani Hai Deewani، على قصر أودايبور الذي أصبح موقعاً سياحياً شهيراً.

كالكوتا

شهدت مدينة كالكوتا زيادة في معدل السياحة عبر السنوات، بعدما تم تصوير احتفالات مهرجان «دورغا بوجا» بشكل رائع في أفلام مثل Kahaani وVicky Donor.

«بوابة الهند»

كان جزءاً من عدة أفلام، وقد أظهرت أفلام مثل Dilli 6 وRockstar و3 Idiots مدينة دلهي في دور محوري. ولم يغرس تصوير بوابة الهند الشعور بالوطنية في جمهورها وحسب، وإنما شجع أيضاً عشاق السفر لاكتشاف مكان لم يروا مثله من قبل.

مومباي

تُسمَّى مدينة الأحلام، وظهرت في عدة أفلام مثلTalaash: The Answer Lies Within وDhoom وSlumdog Millionaire.

مونار

استطاعت المدينة جذب انتباه المخرجين بجمالها الطبيعي، وشهدت تصوير بعض أجزاء من أفلام شهيرة مثل Chennai Express وLife of Pi.