ما سر انقلاب «فوكس نيوز» على ترامب؟

واشنطن (الاتحاد)

قبل أكثر من مئة يوم التقت محطة «فوكس نيوز» دونالد ترامب.. لكن من بعدها صار من النادر أن يظهر ترامب في المحطة التي يملكها صديقه روبرت مردوخ. بل صارت المحطة تفتح أبوابها أكثر لخصومه في الحزب الجمهوري.

وكانت فوكس نيوز لعبت دوراً كبيراً في نجاح مسيرة ترامب السياسية، منذ كان مجرد مطور عقاري ثم عند تحوله إلى نجم في عالم تلفزيون الواقع، حتى وصل للبيت الأبيض. لكنه الآن يعتبر هذا التجاهل إهانة أشد وطأة من حملات الديمقراطيين ضده. ويبدو أن الأمر يتعلق بتغير موقف مردوخ الذي صار الآن يحاول استرضاء خصوم ترامب في الحزب الجمهوري لزيادة حظوظهم في انتخابات الكونجرس المقبلة.