السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كوريا الجنوبية تطلق أول مسبار إلى القمر

لحظة إطلاق المسبار الكوري الجنوبي
5 أغسطس 2022 18:36

أطلقت كوريا الجنوبية أول مسبار لها إلى القمر من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية في مهمة مدتها سنة واحدة.
تشكل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة سول نحو تحقيق طموحاتها الفضائية ومنها إنزال مركبة فضائية على القمر قبل سنة 2030.
وأعلنت وزارة العلوم الكورية الجنوبية أن المركبة المدارية "دانوري" المكوّنة من كلمتي "دال" (أي القمر) و "نوري" (أي التمتع) أقلعت في الساعة 00,08 من يوم الجمعة بتوقيت غرينتش في صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبايس إكس". ومن المقرر أن تدخل المركبة الفضائية مدار القمر في ديسمبر.
وقال أوه تاي سوك نائب وزير العلوم إن المهمة تسير من دون مشاكل وإن الباحثين بدأوا يتواصلون مع "دانوري" من خلال هوائي الفضاء السحيق التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في كانبيرا بأستراليا.
وأضاف في تصريح للصحفيين أن "تحليل المعلومات الواردة بواسطة الأقمار الاصطناعية أكد أن لوحة دانوري الشمسية فُتحت بالطريقة الصحيحة مما يتيح لها البدء بتوليد الطاقة".
أما رئيس المعهد الكوري لأبحاث الفضاء لي سانغ ريول، فاستبق إطلاق "دانوري" بنشر مقطع فيديو وصفه فيه بأنه "مجرد بداية". وأضاف "إذا كنا أكثر إصراراً والتزاماً بتطوير تقنيات السفر إلى الفضاء، فسنكون قادرين على الوصول إلى المريخ والكويكبات وسواها في المستقبل القريب".
واعتبر أنه "إنجاز بالغ الأهمية في تاريخ الاستكشاف الفضائي الكوري".
يتوقع العلماء الكوريون الجنوبيون أن يمهّد "دانوري"، الذي استغرق تصنيعه سبع سنوات، الطريق لأهداف أكثر طموحاً. وتخطط كوريا الجنوبية لهبوط مركبة فضائية تابعة لها على سطح القمر بحلول عام 2030.

أخبار ذات صلة
«تايكواندو الملك».. رقم صعب وأرقام قياسية
كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعاً حاداً في إصابات كورونا
المصدر: آ ف ب
كوريا الجنوبية
مسبار
القمر
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©