كوريا الجنوبية تطلق أول مسبار إلى القمر

أطلقت كوريا الجنوبية أول مسبار لها إلى القمر من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية في مهمة مدتها سنة واحدة.

تشكل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة سول نحو تحقيق طموحاتها الفضائية ومنها إنزال مركبة فضائية على القمر قبل سنة 2030.

وأعلنت وزارة العلوم الكورية الجنوبية أن المركبة المدارية "دانوري" المكوّنة من كلمتي "دال" (أي القمر) و "نوري" (أي التمتع) أقلعت في الساعة 00,08 من يوم الجمعة بتوقيت غرينتش في صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبايس إكس". ومن المقرر أن تدخل المركبة الفضائية مدار القمر في ديسمبر.

وقال أوه تاي سوك نائب وزير العلوم إن المهمة تسير من دون مشاكل وإن الباحثين بدأوا يتواصلون مع "دانوري" من خلال هوائي الفضاء السحيق التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في كانبيرا بأستراليا.

وأضاف في تصريح للصحفيين أن "تحليل المعلومات الواردة بواسطة الأقمار الاصطناعية أكد أن لوحة دانوري الشمسية فُتحت بالطريقة الصحيحة مما يتيح لها البدء بتوليد الطاقة".

أما رئيس المعهد الكوري لأبحاث الفضاء لي سانغ ريول، فاستبق إطلاق "دانوري" بنشر مقطع فيديو وصفه فيه بأنه "مجرد بداية". وأضاف "إذا كنا أكثر إصراراً والتزاماً بتطوير تقنيات السفر إلى الفضاء، فسنكون قادرين على الوصول إلى المريخ والكويكبات وسواها في المستقبل القريب".

واعتبر أنه "إنجاز بالغ الأهمية في تاريخ الاستكشاف الفضائي الكوري".

يتوقع العلماء الكوريون الجنوبيون أن يمهّد "دانوري"، الذي استغرق تصنيعه سبع سنوات، الطريق لأهداف أكثر طموحاً. وتخطط كوريا الجنوبية لهبوط مركبة فضائية تابعة لها على سطح القمر بحلول عام 2030. أخبار ذات صلة «تايكواندو الملك».. رقم صعب وأرقام قياسية كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعاً حاداً في إصابات كورونا

المصدر: آ ف ب