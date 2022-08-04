إطلاق نار بسبب «بطاطا باردة»

نيويورك (أ ف ب)

أصيب موظف في مطعم للوجبات السريعة بولاية نيويورك الأميركية بجروح خطرة نتيجة إطلاق شاب النار عليه بعد مشاجرة تسببت بها بطاطا مقلية باردة. وأكدت شرطة المدينة أنّ مطلق النار (20 سنة) احتُجز ويُحاكم بتهمة «محاولة القتل» و«حيازة سلاح ناري».. وأن صديقته اعتُقلت لحيازة سلاح ناري. وبدأت الحادثة بمشاجرة عنيفة بين امرأة تبلغ 40 سنة وموظف المطعم بسبب بطاطا مقلية قالت إنها كانت باردة، وبعدما شعرت أنّ الموظّف يسخر منها، تواصلت مع ابنها عبر اتصال بالفيديو، فوصل الأخير إلى المطعم وأخرج سلاحه وأطلق النار على الموظف.