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4 سنوات سجناً لخاطف كلاب ليدي جاجا

ليدي جاجا
5 أغسطس 2022 00:26

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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قضت محكمة في لوس أنجلوس بالسجن أربع سنوات على أحد الرجال الثلاثة المتهمين بمهاجمة موظف لدى ليدي جاجا بهدف خطف كلاب النجمة. وأقرّ جايلين كيشون وايت (20 سنة) بمشاركته في عملية سرقة الكلاب، مشيراً إلى أنه أحد أفراد المجموعة التي أطلقت النار على راين فيشر أثناء قيامه في هوليوود بتنزيه كلاب ليدي جاجا الثلاثة من نوع البولدوغ الفرنسي خلال فبراير 2021. وأظهرت لقطات صوّرتها كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من إحدى السيارات قرب الموظف قبل إطلاق النار عليه وإصابته في صدره. ثم خطف الرجلان كلبين من الثلاثة.

ليدي جاجا
لوس أنجلوس
ليدي غاغا
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