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100 ألف دولار راتب مدير تذوق سكاكر !

100 ألف دولار راتب مدير تذوق سكاكر !
5 أغسطس 2022 00:26

مونتريال (أ ف ب) 

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نشر متجر «كاندي فان هاوس» الإلكتروني لبيع السكاكر إعلاناً يطلب فيه توظيف «مدير عام للسكاكر» يتولى تذوق أكثر من 3500 حبة سكاكر شهرياً، مقابل مئة ألف دولار كندي كراتب سنوي
وتتمثل مهام الموظف الجديد في إدارة سياسة تصنيع السكاكر لدى «فان هاوس» وتوجيه عمل متذوقي السكاكر الثلاثة الذين وظفتهم الشركة.  وقالت الناطقة باسم متجر «كاندي فان هاوس» فانيسا جاناكيجيفسكي-ريبيلو: في العام الفائت، وظفنا متذوقي سكاكر، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوّق لدينا.
وأضافت: «نبحث حالياً عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤولاً عن عمل المتذوقين».

كندا
السكاكر والحلويات
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