عارفة الفلاحي.. قيادية بامتياز

هناء الحمادي (أبوظبي)

تميزت عارفة الفلاحي بجرأتها فدخلت القطاع المصرفي، واعتلت بوقت قصير مراتب عليا في وظيفتها، وكانت السباقة لتتقلد منصب مديرة أحد المصارف في إمارة رأس الخيمة، واستطاعت بالرغم من صغر سنها أن تعمل على تغيير المفهوم السائد عن كفاءة المرأة في هذا المجال، والذي كان لسنوات طويلة حكراً على الرجال.

عارفة الفلاحي عضو في عدد من المحافل المحلية، بينها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي، مجلس إدارة رأس الخيمة للتأمين، مجلس إدارة كشافة الإمارات فرع رأس الخيمة، ولجنة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر لمشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة. وهي رئيسة فريق سفيرات نادي الإمارات الذي يضم 27 عنصراً نسائياً مؤثراً في المجتمع، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية، وهي مصرفية قيادية بخبرة 20 عاماً، ورئيسة لجنة المعارض والفعاليات والمؤتمرات في «إكسبو رأس الخيمة»، ومستشارة لكليات التقنية العليا في برامج التخصصات الإلكترونية وإدارة الأعمال.

تكريم

عن تكريمها حديثاً ضمن 50 امرأة قيادية من قبل «المجلس السريلانكي» تقول: كان شعوراً فيه مزيج من الفرح والفخر والامتنان لقيادتنا الرشيدة التي وفرت الكثير للمرأة الإماراتية من خلال تسهيل تمكينها في مختلف المجالات، ما يولِّد لديّ الشعور بالمسؤولية للاستمرار في التميز والإتقان بالعمل.

وتضيف: هذا التكرم يمثل أحد الحوافز الموجهة للمرأة لتكون شريكاً حقيقياً في نهضة الإمارات، وتطورها إلى جانب الرجل، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدراتها، ما يضمن توسيع نطاق مشاركاتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.

خبرات

محطات الإنجاز في حياة عارفة الفلاحي بدأت منذ تخرجها في كليات التقنية العليا تخصص دبلوم عال في القطاع المصرفي والمالي، ومن ثم مع نيلها البكالوريوس في إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال والإدارة الاستراتيجية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

وتقول: عملت لمدة سنتين كمدير إقليمي في الشارقة والإمارات الشمالية في أحد المصارف، وأدرت فيه 11 فرعاً، وأكثر من 140 موظفاً.

وكانت الفلاحي قد نالت «جائزة أبوظبي للصناعة» لتميزها في مجال العمل والمسؤولية المجتمعية، وكُرِّمت كأفضل موظف عام 2009 بين 4000 موظف. ونالت جوائز في التميز والأداء خلال فترة عملها في المصارف، وكُرِّمت قبل عامين بـ «ميدالية خدمة المجتمع». وفي يوم المرأة الإماراتية، اختيرت ضمن 43 إماراتية متميزة ضمن أقسام أحد المصارف، ولديها عدة مشاركات مجتمعية في خدمة المجتمع والوطن.

طموحات

تطمح عارفة الفلاحي إلى تنظيم ورش تثقيفية للشباب والشابات في كيفية إدارة المال وتدبير أمورهم المالية والمصرفية. وبحكم تجربتها في قطاع المصارف، لاحظت أن كثيرين ليست لديهم الخبرة في تنظيم مداخيلهم المالية، ما يؤثر سلباً على الإيفاء بالالتزامات المالية، كما أن البعض يفتقر إلى الثقافة المصرفية في إدارة أمور حياته.

خطوات ناجحة

وتقول: بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المرأة الإماراتية خطواتها بنجاح في مختلف مجالات الحياة والعمل، لتؤكد للجميع تميزها وإثبات ذاتها وقدراتها على تخطي الصعوبات. وهي اليوم حاضرة في كل القطاعات من دون استثناء، وتشارك الرجل في القرارات وإدارة المؤسسات لمهاراتها وكفاءاتها.

«المرأة والتنمية»

عارفة الفلاحي تُعتبر من أولى الإماراتيات التي تتقلد منصب مدير بنك في رأس الخيمة، وقد كتبت سيرتها الذاتية في «موسوعة رأس الخيمة» وكتاب «المرأة والتنمية» للكاتب نجيب الشامسي.

جودة الأعمال

يأتي فوز الفلاحي ضمن فئة القيادة والتميز حيث نالت جائزة «أفضل قيادية»، تقديراً لمسيرتها المهنية المتميزة في أكثر من مجال، منها ريادة الأعمال والخدمات والمصارف، وتعزيز العمل المجتمعي، وتطوير المبادرات، واستدامة التطور وجودة الأعمال.

هوايات

بالرغم من المناصب القيادية التي تشغل عارفة الفلاحي، إلا أنها تخصص لنفسها وقتاً للاستمتاع بالسفر والتعرف على ثقافات الآخرين لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات، والاطلاع على عادات وتقاليد شعوب أخرى.