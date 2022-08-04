حديقة «أم الإمارات».. بيئة داعمة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

«حديقة أم الإمارات» في قلب أبوظبي، أيقونة من أيقونات التصميم المعاصر في مجال الحدائق، ترتبط بالذاكرة الوجدانية لسكان العاصمة، وتصنَّف ضمن التراث الحي. يُقبل عليها الزوار بكثرة لقضاء أجمل الأوقات ضمن أجواء رائعة صيفاً وشتاءً.

وبما أن الحدائق ركيزة أساسية في جهود التنشئة الصحية والسليمة للأطفال في دولة الإمارات، أولت إدارة الحديقة عناية كبيرة بفضاءاتها.

ترفيه وتعليم

تُعتبر حديقة «أم الإمارات» من أكبر المساحات الخضراء الطبيعية في العاصمة أبوظبي، وتشكل متنفساً للعائلات ووجهة مثالية للأطفال، حيث يمكن استثمار مرافقها للتعليم والترفيه في الوقت نفسه بدمج المرح بوسائل التكنولوجيا.

وذكرت رشا قبلاوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في حديقة «أم الإمارات»، أن الأطفال، وبحسب العديد من الدراسات، الذين يقضون أوقاتاً أطول في المساحات السكنية الخضراء هم أقل عرضة للإصابة باضطرابات نفسية من مرحلة المراهقة حتى سن البلوغ. إذ إن الوقت الذي يقضونه في محيط طبيعي يسهم في التخفيف من الإرهاق الذهني، لاسيما أن المتنزهات تقدم فضاءات رحبة وفرصاً لممارسة اللعب والترفيه، ما يعزز السلوك المعرفي ويحسن الصحة البدنية.

وأشارت قبلاوي إلى أنه في ظل التقدم الرقمي في عصرنا الحالي، أصبح الأطفال أكثر اعتماداً على شاشات اللعب والتعلم والدراسة وحتى القيام بالمهام اليومية. وبات لزاماً علينا مواكبة هذه التطورات التقنية والاستفادة من إيجابياتها من خلال منح الأطفال تجارب بدنية ورقمية ومزج الخبرات المادية والتكنولوجية لإنشاء أنشطة ممتعة وغامرة تدمج أفضل ما في العالمين. وهنا تظهر تجربة «سينما في الحديقة» التي تقدم من خلالها حديقة «أم الإمارات» مجموعة من الأفلام الشهيرة في الهواء الطلق وعلى المساحات الخضراء الخارجية، لتمنح الأطفال تجربة اجتماعية مميزة تسمح لهم متابعة أفلامهم المفضلة على الشاشة برفقة الأهل والأصدقاء.

أنشطة ترفيهية

وذكرت رشا قبلاوي أن المتنزهات الحضرية تتيح للأشخاص الابتعاد عن صخب المدينة والتواصل مع الطبيعة. وتعمل تحديداً على منح الأطفال إحساساً بالمكان والانتماء لتعزز دوافعهم نحو الاستكشاف والتعرف على عالمهم وإثراء صحتهم من خلال إشراكهم في أنشطة ترفيهية معززة للصحة، وتضعهم في أجواء التعلم التجريبي غير الرسمي من خلال اللعب.

وقالت: أظهر تقرير أعدته مؤسسة لجنة الترفيه والمتنزهات في شرقي «باتون روج» في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تحمل الاسم المختصر BREC، أن الأطفال الأكثر صحة وسعادة يقدمون أداءً أفضل في المدرسة، وأن التعليم هو أحد المحددات المهمة للصحة في المستقبل. وأوضحت أن التعليم لا يقتصر فقط على الدروس داخل للفصل الدراسي، إذ تشجع البيئة الخارجية على اكتساب مهارات مهمة مثل حل المشكلات وتقييم المخاطر، مع التركيز على احتياجات الأطفال العاطفية والاجتماعية وفرص الإبداع لديهم.

نباتات إقليمية

توفر حديقة «أم الإمارات» للأطفال إمكانية اكتساب الكثير من المعارف، مثل التعرف على حيواناتهم المفضلة وإطعامها في حظيرة الحيوانات، والاطلاع على 200 نوع من النباتات الإقليمية في الحديقة النباتية. وتتيح مشاهدة كيف تُزرع الحديقة وتُحصد الفواكه والخضراوات الخاصة بها في مزرعتها الصغيرة.

الأنظمة الطبيعية

تعزيزاً لنمو الطفل السليم مع التركيز على احتياجاته العاطفية والاجتماعية وترسيخ الإبداع لديه، ونظراً للإيجابيات الكبيرة لممارسة التعليم خارج الفصول الدراسية والتحسن العام في مستويات الرضا الوظيفي والرفاهية الشخصية للمعلمين، أعدت حديقة «أم الإمارات» 3 حزم تعليمية مختلفة، معتمَدة من قبل مجلس أبوظبي للتعليم، للمدارس المهتمة بإدراج التعلم في الهواء الطلق في مناهجها الدراسية. وهذه الحزم موجَّهة لمنهاج المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكلها تتيح للطلبة معرفة كيف تحافظ النباتات على بقائها في ظروف صحراوية وبيولوجية وبيئية معينة، وكيف يعتمد النشاط البشري على الأداء الفاعل للأنظمة الطبيعية.