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الهواء الملوث.. يضرّ المخ؟

الهواء الملوث.. يضرّ المخ؟
5 أغسطس 2022 00:26

أبوظبي (الاتحاد)

تلوّث الهواء مشكلة قديمة تتفاقم كل عام، ولها تأثيرات على الرئة والقلب، إلا أن دراسة جديدة وجدت آثاراً إضافية بالغة الضرر للتلوّث على دماغ الإنسان.
واكتشف باحثون في جامعة برمنغهام الإنجليزية أن الجزيئات السامة من تلوّث الهواء تؤثر سلبياً على أدمغتنا، حيث تنتقل الجسيمات فائقة الدقة التي نستنشقها من الغلاف الجوي إلى الرئتين وتعطل حركة مجرى الدم وفي النهاية تغزو الدماغ.
وذكر موقع Study Finds الأميركي أن السموم تسكن أنسجة المخ، بمجرد أن تندمج الجزيئات فيه. ويكون من الصعب على عملية التنظيف الطبيعية لجهاز المناعة التخلص منها.

الهواء الملوث
تلوث الهواء
جامعة برمنغهام
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