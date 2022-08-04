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صور.. العثور في أستراليا على حطام من مركبة فضائية

حطام من مركبة "سبايس إكس" عثر عليه في أستراليا
4 أغسطس 2022 20:10

أكدت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، أن حطاماً متفحماً من مركبة فضائية، عثر عليه أحد مربي الماشية داخل حظيرة أغنام، يعود إلى إحدى بعثات شركات "سبايس إكس".
وعُثر الأسبوع الفائت على القطعة المعدنية التي يُعتقد أنها سقطت في 9 يوليو الماضي في "دالغيتي"، وهي قرية نائية في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية تقع إلى جنوب غرب مدينة سيدني وعلى بعد نحو خمس ساعات منها بالسيارة.

وقال عالم الفيزياء الفلكية براد تاكر الذي زار الموقع بعدما اتصل به مزارعو المنطقة في يوليو إن "الأمر كان مثيرا وغريبا في آن واحد".
وأكد ناطق باسم وكالة الفضاء الأسترالية، في بيان، أن مصدر هذه القطعة إحدى بعثات شركة "سبايس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.
وأوضح تاكر أن القطعة المعدنية جزء من قسم أسقطته كبسولة "كرو-1" لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض عام 2021.

  • حطام من مركبة
    حطام من مركبة "سبايس إكس" في أستراليا

وعُثر على قطع فضائية أخرى في مواقع قريبة ومن المحتمل أن تكون لها صلة بمركبة "سبايس إكس".
وأضاف أن معظم الحطام الفضائي يسقط في البحر، ولكن مع زيادة نشاط الصناعة الفضائية في كل أنحاء العالم، من المتوقع أن تزداد كمية الحطام الذي يسقط على اليابسة.
ونبّه الناطق إلى أن "ثمة خطراً محتملاً في أن يصيب الحطام منطقة مأهولة بالسكان".

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المصدر: آ ف ب
حطام
مركبة فضائية
سبايس إكس
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