الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مخيم صيفي حافل في فندق "وارنر براذرز أبوظبي"

مخيم صيفي حافل في فندق "وارنر براذرز أبوظبي"
4 أغسطس 2022 19:57

أبوظبي (الاتحاد) 
ليس هناك وقت أفضل من موسم الصيف ليتجه الأطفال إلى أول فندق يحمل علامة "وارنر براذرز" في العالم بجزيرة ياس في أبوظبي، والذي ينظم المخيم الصيفي حتى 28 أغسطس. ويتميز ببرنامج حافل بالأنشطة والإبداع والمرح للفئة العمرية من 4 سنوات - 14 سنة.
يقام المخيم الصيفي للأطفال من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً، حيث سيكون بوسع الأطفال المشاركة في أنشطة تستهدف تطوير مهاراتهم في الفنون والأشغال اليدوية والرياضات المختلفة والعمل الجماعي.
وتتاح الفرصة لرواد المخيم الصيفي ليتعلموا الرسم على الوجوه والأيدي والرسم على الحجارة وصناعة الأقنعة وفن تشكيل الورق "الأوريغامي".وتتضمن الفعاليات ألعاباً حيوية كجمع الكرات وسباق القفز والبحث عن الكنز والكراسي الموسيقية ولعبة الجولف المصغر والبولينغ المصغر، ليبقى الأطفال مفعمين بالطاقة على مدار اليوم. وبعد اللعب والحركة، يواصل المشاركون المرح مع الألعاب اللوحية إلى جانب الاستمتاع بتناول وجبة غداء لذيذة. 
يقدم المخيم الصيفي برنامجاً من الأنشطة والفعاليات للأطفال. ويحصل ضيوف الفندق وأعضاء برنامج الولاء هيلتون أونرز على خصم بقيمة 20%، كما يحصل الطفل الثاني على خصم 10% والطفل الثالث على خصم 10%، مع إمكانية زيارة الوالدين لبركة السباحة واستخدامها.

أخبار ذات صلة
«بيت الحكمة» يُطلق مخيمه الصيفي
«وارنر براذرز» ترحب بشخصيات «دي سي سوبر هيروز» المحبوبة
وارنر براذرز أبوظبي
مخيم صيفي
آخر الأخبار
ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»
ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»
اليوم 20:00
دخان يتصاعد من العاصمة الأفغانية كابل
عربي ودولي
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
اليوم 19:49
لايبزج لا يعرف الخوف!
الرياضي
لايبزج لا يعرف الخوف!
اليوم 19:45
العلم الصيني
عربي ودولي
الصين تتخذ إجراءات ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
اليوم 19:40
مقاتلات صينية خلال مناورات قرب تايوان
عربي ودولي
تايوان ترسل مقاتلات لتحذير طائرات صينية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©