مخيم صيفي حافل في فندق "وارنر براذرز أبوظبي"

أبوظبي (الاتحاد) ليس هناك وقت أفضل من موسم الصيف ليتجه الأطفال إلى أول فندق يحمل علامة "وارنر براذرز" في العالم بجزيرة ياس في أبوظبي، والذي ينظم المخيم الصيفي حتى 28 أغسطس. ويتميز ببرنامج حافل بالأنشطة والإبداع والمرح للفئة العمرية من 4 سنوات - 14 سنة. يقام المخيم الصيفي للأطفال من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً، حيث سيكون بوسع الأطفال المشاركة في أنشطة تستهدف تطوير مهاراتهم في الفنون والأشغال اليدوية والرياضات المختلفة والعمل الجماعي. وتتاح الفرصة لرواد المخيم الصيفي ليتعلموا الرسم على الوجوه والأيدي والرسم على الحجارة وصناعة الأقنعة وفن تشكيل الورق "الأوريغامي".وتتضمن الفعاليات ألعاباً حيوية كجمع الكرات وسباق القفز والبحث عن الكنز والكراسي الموسيقية ولعبة الجولف المصغر والبولينغ المصغر، ليبقى الأطفال مفعمين بالطاقة على مدار اليوم. وبعد اللعب والحركة، يواصل المشاركون المرح مع الألعاب اللوحية إلى جانب الاستمتاع بتناول وجبة غداء لذيذة. يقدم المخيم الصيفي برنامجاً من الأنشطة والفعاليات للأطفال. ويحصل ضيوف الفندق وأعضاء برنامج الولاء هيلتون أونرز على خصم بقيمة 20%، كما يحصل الطفل الثاني على خصم 10% والطفل الثالث على خصم 10%، مع إمكانية زيارة الوالدين لبركة السباحة واستخدامها.