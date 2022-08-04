الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

طلبة "نادي مليحة" يزورون المركز التربوي للغة العربية

طلبة "نادي مليحة" يزورون المركز التربوي للغة العربية
4 أغسطس 2022 19:57

ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لطلبة النشاط الصيفي "عطلتنا غير"، والذي ينظمه نادي مليحة الثقافي الرياضي حتى 11 أغسطس 2022، زار المشاركون المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة. وجاءت الزيارة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "حفظه الله"، بضرورة تعزيز اللغة العربية لدى النشء باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية، ولتعميق الولاء والانتماء لها والنهوض بها. فهي المخزون التاريخي والثقافي والمعرفي. وتأتي أهميتها في غرس القيم الأصيلة وصونها وحمايتها لدى الناشئة، وتوعية المسؤولية لديهم بأهمية الاهتمام بها.
وضم وفد المركز الصيفي بنادي مليحة 20 طالباً، و3 مشرفين، يتقدمهم عبدالله بالعجيد الكتبي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الثقافية ورئيس النشاط الصيفي بالنادي. وكان في استقبالهم مدير المركز الدكتور عيسى الحمادي والعاملون بالمركز.
رحب بهم مدير المركز وقدم لهم نبذة تعريفية عن المركز في قاعة التعاون بالمركز، وأشاد بجهود ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة للغة العربية وللمركز التربوي، بدءاً من مكرمة سموه في منح المركز مبنى خاصاً بكل تجهيزاته، ما أسهم في تمكينه من تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات.

أخبار ذات صلة
ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول

وتضمن برنامج الزيارة إقامة ورشة بعنوان: "مهارات القراءة الإبداعية" لدى الطلبة، نفذها مدير المركز الدكتور عيسى الحمادي، وتضمنت تعريف الطلبة بمفهوم القراءة الإبداعية ومهاراتها من خلال برنامج تطبيقي تضمن نصوصاً مختارة لتدريب الطلبة على مهارات القراءة الإبداعية، بما فيها الطلاقة، والمرونة، والأصالة، ودقة التفاصيل في ضوء الاستراتيجيات الحديثة في تعليم القراءة الإبداعية، وهي استراتيجيات التفكير المتشعب. وتتضمن 7 استراتيجيات من أصل دراسة تم إصدارها بعنوان: "القراءة الإبداعية مهاراتها واستراتيجيات تنميتها".
وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات القراءة الإبداعية من خلال البرنامج الإثرائي الذي تضمن نصوصاً متنوعة بهدف تنمية مهارات القراءة الإبداعية ضمن مستويات الفهم القرائي.
وزار الطلبة معرض اللغة العربية الدائم بالمركز، واطلعوا على أبرز علماء اللغة العربية وأهم المؤلفات فيها، وتعرفوا على أبرز الشعراء والكتاب والأدباء وأصحاب المعلقات الـ7 ونبذة عن حياتهم ومعلقاتهم. واطلع الطلبة على تاريخ الأدب العربي ونماذج لأبرز شعرائه وكتابه وخطبائه، وتعرفوا على أهم أنواع الخط العربي كخط الثلث والديواني وخط التعليق، ثم توجه الطلبة إلى المعرض الدائم للخط العربي واطلعوا على أبرز اللوحات الفنية لجماليات الخط العربي، ثم توجهوا إلى مسرح المركز حيث أقيمت مسابقة بين المجموعات الطلابية في مجال اللغة العربية.
وفي ختام الزيارة تم التقاط الصور الجماعية للوفد بعد تبادل الدروع بين الطرفين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»
ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»
اليوم 20:00
دخان يتصاعد من العاصمة الأفغانية كابل
عربي ودولي
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
اليوم 19:49
لايبزج لا يعرف الخوف!
الرياضي
لايبزج لا يعرف الخوف!
اليوم 19:45
العلم الصيني
عربي ودولي
الصين تتخذ إجراءات ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
اليوم 19:40
مقاتلات صينية خلال مناورات قرب تايوان
عربي ودولي
تايوان ترسل مقاتلات لتحذير طائرات صينية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©