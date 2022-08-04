طلبة "نادي مليحة" يزورون المركز التربوي للغة العربية

ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لطلبة النشاط الصيفي "عطلتنا غير"، والذي ينظمه نادي مليحة الثقافي الرياضي حتى 11 أغسطس 2022، زار المشاركون المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة. وجاءت الزيارة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "حفظه الله"، بضرورة تعزيز اللغة العربية لدى النشء باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية، ولتعميق الولاء والانتماء لها والنهوض بها. فهي المخزون التاريخي والثقافي والمعرفي. وتأتي أهميتها في غرس القيم الأصيلة وصونها وحمايتها لدى الناشئة، وتوعية المسؤولية لديهم بأهمية الاهتمام بها.

وضم وفد المركز الصيفي بنادي مليحة 20 طالباً، و3 مشرفين، يتقدمهم عبدالله بالعجيد الكتبي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الثقافية ورئيس النشاط الصيفي بالنادي. وكان في استقبالهم مدير المركز الدكتور عيسى الحمادي والعاملون بالمركز.

رحب بهم مدير المركز وقدم لهم نبذة تعريفية عن المركز في قاعة التعاون بالمركز، وأشاد بجهود ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة للغة العربية وللمركز التربوي، بدءاً من مكرمة سموه في منح المركز مبنى خاصاً بكل تجهيزاته، ما أسهم في تمكينه من تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات.

وتضمن برنامج الزيارة إقامة ورشة بعنوان: "مهارات القراءة الإبداعية" لدى الطلبة، نفذها مدير المركز الدكتور عيسى الحمادي، وتضمنت تعريف الطلبة بمفهوم القراءة الإبداعية ومهاراتها من خلال برنامج تطبيقي تضمن نصوصاً مختارة لتدريب الطلبة على مهارات القراءة الإبداعية، بما فيها الطلاقة، والمرونة، والأصالة، ودقة التفاصيل في ضوء الاستراتيجيات الحديثة في تعليم القراءة الإبداعية، وهي استراتيجيات التفكير المتشعب. وتتضمن 7 استراتيجيات من أصل دراسة تم إصدارها بعنوان: "القراءة الإبداعية مهاراتها واستراتيجيات تنميتها".

وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات القراءة الإبداعية من خلال البرنامج الإثرائي الذي تضمن نصوصاً متنوعة بهدف تنمية مهارات القراءة الإبداعية ضمن مستويات الفهم القرائي.

وزار الطلبة معرض اللغة العربية الدائم بالمركز، واطلعوا على أبرز علماء اللغة العربية وأهم المؤلفات فيها، وتعرفوا على أبرز الشعراء والكتاب والأدباء وأصحاب المعلقات الـ7 ونبذة عن حياتهم ومعلقاتهم. واطلع الطلبة على تاريخ الأدب العربي ونماذج لأبرز شعرائه وكتابه وخطبائه، وتعرفوا على أهم أنواع الخط العربي كخط الثلث والديواني وخط التعليق، ثم توجه الطلبة إلى المعرض الدائم للخط العربي واطلعوا على أبرز اللوحات الفنية لجماليات الخط العربي، ثم توجهوا إلى مسرح المركز حيث أقيمت مسابقة بين المجموعات الطلابية في مجال اللغة العربية.

وفي ختام الزيارة تم التقاط الصور الجماعية للوفد بعد تبادل الدروع بين الطرفين.