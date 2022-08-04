عالم يعتذر عن مزحة حول النجم الأقرب إلى الشمس

اعتذر العالم الفرنسي إيتيان كلين عن صورة خادعة نشرها عبر الإنترنت وادعى أنها للنجم "بروكسيما سنتوري"، بينما هي في الواقع لشريحة من نقانق، موضحاً أن مزحته هذه كانت تهدف إلى "الحض على توخي الحذر" في شأن الصور المتداولة على الشبكات الاجتماعية. وفي تغريدة نشرها كلين أمس الأربعاء على موقع تويتر، كتب الفيزيائي وفيلسوف العلوم "أعتذر من أولئك الذين قد تكون مزحتي غير الصحيحة إطلاقاً صدمتهم". وأضاف أنه أراد ببساطة "الحضّ على توخي الحذر في ما يتعلق بالصور التي تبدو عفوياً مُقنعة". كان العالم الفرنسي نشر، الأحد، صورة لشريحة من نقانق إسبانية على خلفية سوداء، مدعياً أنها صورة لأقرب نجم إلى الشمس التقطت بواسطة تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الجديد. وأرفق كلين الصورة بتعليق جاء فيه: "هذه صورة لبروكسيما سنتوري، أقرب نجم إلى الشمس، يقع على بعد 4,2 سنة ضوئية منا. تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي. هذا المستوى من التفاصيل ... عالم جديد يتكشف يوماً بعد يوم". وتداولت الشبكات الاجتماعية بكثافة، خلال الساعات الأخيرة، تغريدة كلين (64 عاماً)، وهو مدير الأبحاث في مفوضية الطاقة الذرية.