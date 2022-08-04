«مفاجآت صيف دبي» تواصل أجواءها الاحتفالية

تستمر «مفاجآت صيف دبي» بتقديم فعالياتها المميزة في أنحاء المدينة، لتتيح فرصة الاستمتاع ضمن أجواء احتفالية لا مثيل لها في أشهر الصيف مع عروض ترفيهية حية، وعروض ترويجية وتخفيضات مذهلة، وإقامات فندقية غير مسبوقة، وتجارب تذوق طعام فريدة تسعد أفراد العائلة.

ويتضمن هذا الأسبوع من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أمسية من الضحك المتواصل مع العرض الكوميدي «هارش غورال لايف» Harsh Gujral Live. وتستمر المتعة العائلية مع تجارب التسوق

العروض الترفيهية

يقدم نجم الكوميديا الهندية هارش غورال عرضه الجديد ضمن الموسم الرابع من «فني سايد أب» Funny Side Up يوم 6 أغسطس على مسرح كلية دبي الساعة 8:30 مساءً.

ويشهد نخيل مول ومول الإمارات عرض موسيقى الهيب هوب «هيب هوب جامب 2» Hip Hop Jump 2 في مول الإمارات من 5 إلى 7 أغسطس الساعة 4:30 مساءً والساعة 6:15 مساءً و7:30 مساءً و8:40 مساءً. وعرض «شوكو لوكو» Choco Loco من 5 إلى 7 أغسطس الساعة 4:00 مساءً و5:00 مساءً و6:00 مساءً و7:30 مساءً.

وحتى 14 أغسطس، يستضيف ميركاتو مول عروضاً حصرية ومشوقة تناسب جميع الأعمار.

ومن 3 حتى 7 أغسطس، يمكن مشاهدة العروض والأنشطة مثل «ووكنغ إن ريد شوز» Walking in Red Shows من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 5:30 مساءً، ومرة أخرى من الساعة 7:45 حتى الساعة 8:15 مساءً، بالإضافة إلى السيرك الأوروبي من الساعة 4:30 حتى الساعة 5:00 مساءً، ومن الساعة 6:15 حتى الساعة 6:45 مساءً، ومن الساعة 9:00 حتى الساعة 9:30 مساءً.

ويمكن المشاركة في ورش الأطفال من الساعة 5:30 حتى الساعة 6:30 مساءً، ومشاهدة عروض الفرق المتجولة من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:00 مساءً. ومن 10 حتى 14 أغسطس. كما يمكن الاستمتاع بعروض «كوميدي تاب دانسر» Comedy Tap Dancer، من الساعة 5:00 حتى الساعة 5:30 مساءً، ومن الساعة 7:45 حتى الساعة 8:15 مساءً.



عروض التسوق

وفي مفاجأة جديدة من «مفاجآت صيف دبي»، يقدم الحدث العرض الترويجي 25x25 فاتورة تسوق رابحة، لسعداء الحظ من المتسوقين. فحتى 25 أغسطس، تتاح الفرصة للمتسوقين ممن ينفقون 500 درهم فأكثر في أي من الـ 25 علامة تجارية مشاركة، فرصة ربح جائزة من بين 25 جائزة تقدم يومياً وعلى مدار 25 يوماً.

وتتنوع الجوائز ما بين شاشات تلفزيونية وأجهزة آي باد ومستلزمات الشواء ومصوغات ذهبية ومجوهرات وخواتم من الألماس وسكوترات كهربائية، وغير ذلك الكثير.

وما بين 5 و7 أغسطس، هناك عرض «بيت ذا كلوك» Beat the Clock من مجموعة ريفولي، ويستقطب مئات المتسوقين من سكان وزوار دبي، ويمنحهم فرص ربح مشوقة وعروض قيمة على مجموعة واسعة من الساعات والنظارات العصرية.

ويواصل دبي فستيفال سيتي مول تقديم عرض «سمر ري إيماجند» Summer ReIMAGINEd حتى 4 سبتمبر، ليمنح زوّاره فرصة مميزة لحضور العرض المذهل واللعب والربح عند إنفاق 300 درهم فأكثر.