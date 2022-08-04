كيندريك لامار يحيي حفلاً في «يا سلام» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع وصول موسم الفورمولا -1 إلى نقطة المنتصف، كشفت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركة فلاش للترفيه عن اسم ثاني من كبار نجوم الموسيقى العالميين الذين يحيون حفلات مهرجان يسلام لما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022 يوم السبت 19 نوفمبر.ويحيي أسطورة موسيقى الهيب هوب العالمي وعضو «توب داوغ إنترتيانمينت» كيندريك لامار حفلاً في «الاتحاد بارك» على جزيرة ياس، لينضم إلى قائمة حافلة بكبار نجوم الموسيقى العالميين الذين يمتعون زوار نسخة هذا العام من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.

وحقق الفنان العالمي الذي حازت إصداراته الغنائية التصنيف البلاتني عدة مرات نجاحاً عالمياً، ونالت ألبوماته الغنائية إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء. وتحول النجم إلى ظاهرة منذ أول إصداراته الذي يحمل عنوان «جود كيد، ماد سيتي» والذي تم طرحه عام 2012.

وأحرز لامار خلال مسيرته الموسيقية 14 جائزة «غرامي»، كما أحرز ألبومه الغنائي «دام»، الذي أصدره عام 2017 جائزة «بوليتزر»، ليصبح أول موسيقي يفوز بهذه الجائزة المرموقة عن إصدار موسيقي لا ينتمي إلى نمط الموسيقى الكلاسيكية أو موسيقى الجاز. وفي مايو الماضي أصدر أحدث ألبوماته الغنائية، ويحمل عنوان «مورال آند ذا بيج ستيبرز» لينال إعجاب النقاد فور طرحه.وينضم كيندريك لامار إلى فرقة سويديش هاوس مافيا لإحياء حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق لهذا العام، والتي تعتلي منصة مسرح الاتحاد بارك مساء الجمعة 18 نوفمبر. ومن المنتظر إعلان أسماء النجوم الذين يحيون الحفلتين المتبقيتين على جدول مهرجان يا سلام لحفلات ما بعد السباق لهذا الموسم الذي يعد بتجربة تتخطى الواقع.

ويعد دخول حفلات ما بعد سباق الجائزة الكبرى حصرياً بحاملي تذاكر الفورمولا1، كما يمكن للزوار الارتقاء بتجربة عطلة أسبوع السباق بترقية تذاكر الحفلات إلى الدائرة الذهبية التي تتميز بقربها من منصة المسرح، وتتيح الاستمتاع بالعروض الغنائية والموسيقية من المنطقة الأمامية في «الاتحاد بارك».

ويمكن لجمهور الفورمولا1 وعشاق رياضة سباق السيارات حجز تذاكر السباق مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لحلبة مرسى ياس، حيث تتوفر فئات مختلفة من تذاكر باقات الضيافة تلبي مختلف الأذواق، بما فيها تذاكر 3 أيام في لونا لاونج، وأجنحة شمس، واستراحة المغيب، بالإضافة إلى شرفة المنعطف التاسع الجديدة كلياً.

وكان منظمو الحدث أطلقوا هذه التجربة الجديدة لكبار الشخصيات للتذاكر من فئة 3 أيام لموسم 2022. وصممت لتوفر أجواء احتفالية مفعمة بالرفاهية والفخامة، وخيارات راقية من الأطعمة والمشروبات فئة 5 نجوم.

وكما يدل الاسم تطل الشرفة على المنعطف التاسع «منعطف المرسى» المعدل تصميمه حديثاً، وتتيح متابعة مجريات السباق والاستمتاع بأجمل الألحان التي يقدمها منسقو الأغاني والاستعراضات الترفيهية الحية.وصرح سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: يسعدنا الإعلان عن انضمام نجم الموسيقى العالمي كيندريك لامار إلى عقد نجوم حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم، أمام جمهور سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي. وقد بدأت ملامح التجربة المميزة لعطلة أسبوع السباق في أبوظبي تتشكل على مسار السباق وفي باقات الضيافة والتجارب الترفيهية. ومع تبقي اسمين لم يعلن عنهما بعد على قائمة نجوم كبار الموسيقى العالميين لهذا العام، فإننا واثقون من تقديم تجربة عطلة أسبوع سباق لا تنسى حافلة بتشويق السباقات والفعاليات الترفيهية في النسخة 14 من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وأضاف النعيمي: تشهد تذاكر السباق في هذا العام إقبالاً غير مسبوق، ونحن نتطلع قدماً لاستقبال آلاف مشجعي الفورمولا1 القادمين من مختلف أنحاء العالم لمتابعة السباق في جزيرة ياس. ونجدد التزامنا بتقديم تجربة مبهرة تظل في ذاكرة زوارنا العالميين في نسخة هذا العام من السباق التي تشهد حضوراً جماهيرياً قياسياً.

وقال جون ليكيريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: يتميز مهرجان يا سلام لحفلات ما بعد السباق بمكانته العالمية الرائدة، ويعد بحفلاته ونجومه معياراً للبرامج الترفيهية المرافقة لسباقات الفورمولا1 عالمياً. نعمل باستمرار لتقديم جدول حافل بكبار نجوم الغناء والموسيقى ويقدم تجربة ترفيهية لا مثيل لها لحاملي تذاكر الفورمولا1.

يُعتبر كيندريك لامار أحد أكبر نجوم عالم الموسيقى عالمياً، وتشكل إضافة اسمه إلى جدول حفلات ما بعد السباق لإحياء حفلة مساء السبت بعداً جديداً لحفلات هذا العام، كما تؤكد التزامنا بتقديم أهم وأكبر نجوم الغناء العالميين في أبوظبي وتوفير عطلة أسبوع سباق حافلة بالترفيه. ونتطلع للإعلان عن بقية فناني حفلات ما بعد السباق واستكمال عقد نجوم هذا الموسم.وفي مبادرة جديدة مبتكرة، يمكن للجمهور اختيار تذاكرهم باستخدام تقنية عرض افتراضية تفاعلية تمكنهم من التعرف على إطلالة مقعدهم عند حجز التذكرة عن طريق الإنترنت. كما يمكن لحاملي التذاكر إضفاء المزيد من الألق والتميز إلى تجربة عطلة الأسبوع عن طريق الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات ما بعد السباق والاستمتاع بأداء نجومهم المفضلين من المواقع الأمامية.

وتتوفر باقات الضيافة المميزة في مواقع متنوعة بإطلالات رائعة على مجريات الأحداث على مسار السباق. وتقدم باقات الضيافة في الغروب لاونج الجديدة، ولونا لاونج، وأجنحة ياس، وأجنحة المرسى، ونادي الابطال، ونادي البادوك، خيارات الضيافة الراقية التي تحضرها نخبة من أمهر الطهاة، متيحة لضيوفها تجربة لا مثيل لها لاختبار عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.