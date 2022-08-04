«ناشئة الشارقة» يتفنّنون بالشخصيات الكرتونية ثلاثية الأبعاد

الشارقة (الاتحاد)

نقلة نوعية حققتها فعاليات «صيفك ويانا» التي تنظمها «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إطار ورشها الرامية إلى تمكين الناشئة ودعمهم في رحلة اكتشاف قدراتهم واستثمارها، عبر المشاركة في برامج تم تصميمها وفقاً لاهتمامات هذه الفئة العمرية.ونجحت ورشة فنون الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد في استقطاب الناشئة المشاركين في مختبر المهارات من خلال استديو الناشئة، في تعليمهم فن إنتاج أفلام رسوم الكرتون المتحركة بدءاً من تصميم القصة ورسم الشخصيات وتحريكها.

وأتقن المشاركون على مدى 15 ساعة تدريبية في مقر المركز، التعامل مع جوانب الرسوم المتحركة من حيث التصوير وتسجيل الصوت والعرض، بناءً على القصص التي جاءت متوافقة مع إبداعاتهم وخيالهم.

الورشة ومع ساعاتها الأولى بدأت في تقديم برنامج إثرائي بمجال التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، اعتمد على إيصال أساسيات التصميم الهندسي للطلاب وتعليمهم كيفية استخدام الطابعة التي قدمها المهندس براء حمدي الجيلاني.

وتعلم «ناشئة الشارقة» كيفية تصميم الأدوات المفيدة مثل حاملة أقلام وحاملة هاتف، ثم قاموا بتحويل التصاميم إلى مجسمات باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد.

ووفق الخطة التدريبية تلقى «ناشئة الشارقة» مقدمة للتصميم ثلاثي الأبعاد وبرنامج CAD المعتمد على النمذجة ثلاثية الأبعاد، ومقدمة لبرنامج Fusion 360 مع تعلم الأدوات الأساسية للتصميم ثلاثي الأبعاد.

وتعرفوا على الطباعة ثلاثية الأبعاد وكيف تعمل وكيفية تشغيلها، وانتقلوا وتعرفوا على تقنية الدوران وتقنية الكنس وبناء أشكال مختلفة من حامل القلم، وصولاً إلى المفاهيم الأساسية في النمذجة ثلاثية الأبعاد، والتي شملت تعلم تقنية الدور العلوي والتعرف على كيفية عمل المفاصل.

وأتاحت الورشة القيام بتصميم ثلاثي الأبعاد ونمذجة وطباعة كائنات مختلفة وإطلاق العنان لتحفيز خيالهم على الإبداع والابتكار.

وأكد عبدالحميد الياسي مدير إدارة رعاية الناشئة في «ناشئة الشارقة» أهمية ورشة فنون الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. وأشار إلى مرتكزات الورشة، والتي عملت من خلال ساعاتها التدريبية على صقل المهارات الفنية والإبداعية لإنتاج وصناعة الرسوم المتحركة للناشئة، علاوة على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتحويل أفكارهم إلى رسوم متحركة.