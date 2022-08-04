أصالة.. 3 أغانٍ جديدة في «شايفة فيك»

مراد اليوسف (دبي)

تستعد الفنانة أصالة لطرح مجموعة جديدة من أغنيات ألبومها الجديد «شايفة فيك»، والذي لم يتحدد موعد طرحه، وذلك حسب ما أعلنت الشركة المنتجة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «قريباً 3 أغاني جديدة من ألبوم «شايفة فيك» لـ أصالة الفن العربي». وتحمل الأغاني الـ 3 الجديدة عناوين «مني وفي»، «اللي متضايق يفارق»، و«زي المعجزات»، حسب ما تضمن «البرومو» الذي أطلقته الشركة عبر حسابها. والأغاني تحمل عدة ألوان ألوان موسيقية من الخليجية والمصرية والعربية. وكانت أصالة طرحت مؤخراً 5 أغنيات من ألبومها الجديد: «غلبان»، «فرحة وبس»، «فقدت نفسي»، «أنا حرة» و«بالسلامة»، وتحقق نجاحات عبر المشاهدات وتفاعل الجمهور. وتتعاون أصالة في الألبوم الجديد مع مجموعة شعراء وملحنين وموزعين، وهم، الشعراء: حذيفة العرجي، أري جان، عمرو المصري، ونور الدين محمد، والملحنون: رامي الشافعي، أري جان، عمرو الشاذلي، ود. مصطفى العسال، والموزعون: عمر صباغ، أمين نبيل، وأحمد ضيا.

