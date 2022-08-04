حسين الجسمي يغني في صلالة.. 11 أغسطس

مراد اليوسف (دبي)

أعلن الفنان حسين الجسمي عن محطته الغنائية المقبلة ضمن جولته العربية 2022، والتي ستكون يوم 11 أغسطس بمدينة صلالة في سلطنة عُمان، وذلك على مسرح المروج، ضمن فعاليات «خريف ظفار».

وقال مخاطباً الجمهور العماني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: «شوق كبير للقاكم، ومحبتنا تسبقنا إلى الغالية سلطنة عُمان. وبإذن الله محطتنا العربية المقبلة ستكون بين أهلنا وحبايبنا في ربوع صلالة».ويقوم الجسمي عند كل محطة غنائية بإعلان وجهته المقبلة من حفلات جولته العربية، والتي حققت نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، كان آخرها حضور أكثر من 5 آلاف شخص حفله في العاصمة الأردنية عمّان، وقبلها في مصر والبحرين والكويت ودبي.

وتحقق آخر أغنيات حسين الجسمي المنفردة «سرى برق»، من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، إقبالاً واسعاً في عدد المشاهدات، حيث تخطت المليون مشاهدة.