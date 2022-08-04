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«عِش بصحة مع نخيل» تقدِّم حوارات لتعزيز العافية

«عِش بصحة مع نخيل» تقدِّم حوارات لتعزيز العافية
4 أغسطس 2022 13:25

دبي (الاتحاد) 

عقدت مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» المخصصة لمجتمعات «نخيل» السكنية بدبي، ثاني فعالياتها ضمن السلسلة الشهرية لجلساتها الحوارية، في «قرية جميرا سيركل»، واستضافت الدكتور نصر الجعفري اختصاصي الطب الوظيفي، وإيرينا شارما مؤسس المبادرة لمناقشة صحة الأمعاء.
ودار النقاش مع الجمهورحول أهمية صحة الأمعاء لتعزيز جهاز المناعة، وكيف يمكن دعمها بخيارات صحيحة لاكتساب نمط حياة ونظام غذائي لتحقيق توازن مثالي، فضلاً عن تأثير كيفية تناول الطعام على صحة الجهاز الهضمي ومنع الأعراض السلبية المحتملة. 

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واستمتع الضيوف بوجبات لبنانية صحية خفيفة، كما فاز 5 ضيوف محظوظين باستشارة شخصية مع الدكتور نصر الجعفري.وتم تقديم الفوائد الرئيسة لصحة الأمعاء:
 نوعية وكيفية الغذاء تؤثر على نظامنا بأكمله، إذ إن الطعام لا يغذي أجسامنا فحسب، بل يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأنظمة البيولوجية الأخرى، بما فيها صحتنا العقلية والهرمونية.
- الحركة والنوم الجيد والتعامل مع التوتر، تُعتبر من العوامل الأساسية للتمتع بأمعاء صحية جيدة.
- الامتنان يؤثر على عقولنا وصحتنا، حيث إن المشاعر الإيجابية ترسل إشارات قوية إلى «ميكروبيوم» أمعائنا، ما يسمح للبكتيريا الأكثر فائدة للصحة بالازدهار.
وتستضيف مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» كل شهر، خبيراً طبياً مشهوراً لعقد جلسات حوارية مع الضيوف وإتاحة الفرصة للنقاش والمشاركة في مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالصحة والعافية. 

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