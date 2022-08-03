قناة "أهل الدار" تحتفل بعامين على تأسيسها

دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور أسماء بنت سعيد العتيبة والشيخ سالم بن ركاض العمري، أقام الدكتور جاسم عبيد الزعابي مؤسس ومدير عام قناة "أهل الدار" احتفالاً بمناسبة مرور عامين على انطلاق قناة "أهل الدار"، بحضور مؤسسها الدكتور جاسم عبيد الزعابي بمشاركة عدد من كبار الشخصيات. وأقيم الاحتفال في مقر مجلس أم سقيم بدبي بالتعاون مع فريق "شكراً لعطائك التطوعي".وقال الدكتور جاسم عبيد الزعابي: نحتفل اليوم بمرور عامين على إنطلاق القناة مع سلسلة من النجاحات والتميز، مهنئين أنفسنا وشركائنا بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل قيادتنا الحكيمة التي تحرص على تحفيز المؤسسات الإعلامية لتحقيق التميز الإعلامي بكل شفافية.

شاركت في الحفل الدكتورة الأديبة والشاعرة سهير الغنام، عضو في القناة، لافتة إلى أنها تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من القناة التي ترفد الإمارات بكل ما هو متميز ويخدم الوطن.

وكرم الدكتور جاسم عبيد الزعابي برفقة أسماء بنت مانع سعيد العتيبة كل من الدكتور أمين أبوحجلة رئيس هيئة فرسان السلام الشريك الاستراتيجي للقناة، من المملكة الأردنية الهاشمية، والإعلامي عامر الشاعر مدير عام موقع الشمال نيوز من الجمهورية اللبنانية، والمستشار الإعلامي حسين عبدالله كاظم المدير التنفيذي الإقليمي في القناة من المملكة العربية السعودية، والإعلامي محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة من دولة الإمارات، الشاعر القدير علي التميمي شاعر القناة من دولة الإمارات، والدكتورة سهير الغنام مؤسس رئيس مكتب الرابطة الدولية للمرأة العربية بالإمارات، والمستشارة مريم سالم السلمان رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين من دولة الإمارات، والدكتور سعيد حامد أستاذ الإعلام الرقمي وناقد من جمهورية مصر العربية، والقاضية الدكتورة منتهى يوسف عويد مقابلة من المملكة الأردنية الهاشمية، والفنان التشكيلي عبد العظيم الظامن من المملكة العربية السعودية، والدكتور سعيد عبد الله الطنيجي من دولة الإمارات، وسعيد سالم الحبسي من دولة الإمارات، والإعلامي أمس الحميري من دولة الإمارات، والإعلامية الدكتورة ليلى رحال العطفاني سفيرة النوايا الحسنة من دولة الإمارات، والدكتور أحمد طقش من الجمهورية السورية.

وقدمت الاحتفال الإعلامية بتول حاجي عمر من الجمهورية العربية السورية، وتخلله كلمة الدكتورة رقية حسين محمد محاضرة من دولة الإمارات، وفقرة تمثيلية للفنانين نبيل الشميلي وأمينة الشميلي من دولة الإمارات.