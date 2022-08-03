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«جيمس ويب» يلتقط صورة مذهلة لمجرّة «العربة»

«جيمس ويب» يلتقط صورة مذهلة لمجرّة «العربة»
4 أغسطس 2022 00:26

واشنطن (أ ف ب) 

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نشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» صورة نادرة ومذهلة لمجرّة تبعد 500 مليون سنة ضوئية هي مجرّة عجلة العربة التي تظهر حلقاتها بوضوح لم يسبق له مثيل بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد. ويعتقد علماء الفلك أن مجرة عجلة العربة كانت في الأساس مجرة حلزونية، كمجرة درب التبانة التي تضم الأرض، لكن حدثاً كبيراً أعطاها شكلها، وهو الاصطدام بمجرة أخرى أصغر. وأدى ذلك إلى تَشَكُّل حلقتين انطلاقاً من النقطة الرئيسة للاصطدام، على طريقة التموجات الدائرية التي يُحدثها إلقاء حصاة في الماء، ومن هنا أُطلِقت عليها هذه التسمية.

تلسكوب جيمس ويب
وكالة الفضاء الأميركية
وكالة ناسا
الفضاء
ناسا
محطة الفضاء الدولية
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