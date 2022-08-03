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تويتر تحاصر «ماسك»

تويتر تحاصر «ماسك»
4 أغسطس 2022 00:26

ويلمنجتون (رويترز) 

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قال خبراء قانونيون إن شركة تويتر تسعى لإثبات أن إيلون ماسك حاول التخلي عن تمويل صفقة استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي البالغ قيمتها 44 مليار دولار، وتتحرى دوافعه للتراجع عن الصفقة. وأرسلت تويتر العشرات من مذكرات الاستدعاء المدنية هذا الأسبوع إلى بنوك عالمية، ومستثمرين مشاركين في الصفقة ولمستشاري ماسك، للوصول إلى وثائق واتصالات تتعلق بالصفقة وتمويلها.. ومذكرات الاستدعاء جزء من دعوى تويتر ضد ماسك سعياً لحمله على إتمام الصفقة عند سعر 54.20 دولار للسهم الواحد. وتبدأ المحاكمة 17 أكتوبر المقبل لخمسة أيام في محكمة العدل بديلاوير.

تويتر
موقع تويتر
إيلون ماسك
إلون ماسك
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