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جزيرة الحديريات.. صيفها مغامرات وترفيه

جزيرة الحديريات.. صيفها مغامرات وترفيه
4 أغسطس 2022 00:27

أبوظبي (الاتحاد) 

أطلقت جزيرة الحديريات بأبوظبي، حملتها الصيفية في مختلف مرافقها الحيوية، وتستهدف أفراد المجتمع للاستمتاع واكتشاف الخيارات السياحية والترفيهية في منتجع «باب النجوم» و«مرسانا» والقرية الرياضية 321، وقرية التحدي و«سيركت X»، بالإضافة إلى الفعاليات الشاطئية. ويحظى زوار الجزيرة بخصومات تصل إلى 50%.

مسابقات
دعَّمت جزيرة الحديريات حملتها الصيفية بمجموعة من المسابقات التي تنظّمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، حيث سيحظى المشاركون بالفوز بجوائز قيّمة ما بين قسائم شرائية واستجمام وأخرى مخصصة للأنشطة المائية ودخول مجاني إلى القرية الرياضية 321، حيث سيستمع الفائزون بتجربة ملاعب كرة قدم داخلية وملاعب لرياضات التنس وكرة السلة، وسواها من الهدايا والمسابقات الخاصة والمقدّمة من قرية التحدي. 
وتمنح «سيركت X» قسائم مختلفة للفائزين للاستمتاع في مضمار BMX وقرية التزلج وقرية الحبال وحديقة القراصنة.

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قسائم مجانية
أما «صحارى مارين» فسيقدّم قسائم مجانية عبارة عن 40 دقيقة للاستمتاع بالتجديف في قارب يدوي، أو لوح مجداف، أو قارب كاياك. وتوفر القرية الرياضية 321 ساعة مجانية لكل حجز للعبة «البادل»، بينما تقدّم قرية التحدي 5 عضويات شهرية و10 أيام دخول مجاني.
وسيكون الزوار على موعد مع فعاليات كثيرة، وأنشطة توفّر تجربة استثنائية للاستمتاع بالشاطئ وخيارات المطاعم، وشاحنات المأكولات، والمقاهي.
وينظم منتجع «باب النجوم»، مخيماً للأطفال حتى سن 12 عاماً، يشتمل على السباحة والفنون والحرف اليدوية، حيث يتسنى للعائلات تسجيل الأطفال في برنامج العضويات الأسبوعية أو الشهرية.
وتقدم القرية الرياضية 321 ميزة حصرية لأعضاء لعبة البادل، والاستمتاع باستخدام غير محدود للملاعب مع خصومات على الدروس والدورات التدريبية. وستفتح «سيركت X» أبوابها بتنوّع في الخيارات حيث ستقدم خصماً حصرياً بنسبة 50% على تذاكر الحلبة الأخرى، وتذاكر التزلج وتعلم السباحة.

رياضات
في تجربة استثنائية سينظم كلّ من القرية الرياضية 321 و«سيركتX»، مخيم الحديريات الصيفي الذي يشتمل على أنشطة متنوعة من المغامرات والرياضات، ويستمر حتى نهاية أغسطس. وسيتمكّن الزوّار من اختيار عضويات انتساب يومية وأسبوعية وشهرية، وأنشطة «بي إم أكس» و«حديقة الحبال» و«الحديقة المائية»، واختبار متعة التسلّق والتنافس عبر ملاعب التنس وكرة السلّة والقدم المغطاة والمكيفة.
وسيستمتع الزوار بلعبة «بيكل بول» التي تطلقها القرية الرياضية 321، وهي من رياضات المضرب الشهيرة في الولايات المتحدة، حيث سيخصص جلسات عامة مجانية خلال الأسبوع إلى جانب حزمة من عروض العضوية الخاصة. وتحتضن القرية الرياضية 321، مخيم التنس، ويقدم عضويات للعبة البادل.

جزيرة الحديريات
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الحديريات
شاطئ الحديريات
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