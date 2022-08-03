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«ظفار» العُمانية.. أفضل مدينة سياحية لعام 2022

ميلاد عيلبوني
3 أغسطس 2022 21:15

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوبي سيناء بمصر عزم المحافظة توقيع توأمة بين مدينة شرم الشيخ المصرية وولاية صلالة بسلطنة عُمان.
وقال خلال مشاركته في المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث الذي اختُتمت فعالياته بسلطنة عُمان مؤخراً، والذى نظمه المركز العربي للإعلام السياحي: سعدت بزيارة سلطنة عُمان ووجدت تشابهاً كبيراً بين صلالة وشرم الشيخ، ونعتزم توقيع اتفاقية توأمة بين المدينتين.
وتابع: نسعى لتعاون الهيئات الحكومية التي تُعنى بالسياحة في مصر وسلطنة عُمان من أجل تنمية وتطوير القطاع السياحي بما يسهم في دعم اقتصاد البلدين، وزيادة المنتجات السياحية وتكثيف وفتح خطوط طيران جديدة بين شرم الشيخ ومحافظة ظفار التي تضم ولاية صلالة.
وأشاد المشاركون في المنتدى الذي أقيم برعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بالتوصيات التي خرجت بها الجلسات والحلقات النقاشية للمنتدى، داعين الدول العربية إلى الاستفادة من مخرجات المنتدى والتي وضعها خبراء ومتخصصون سياحيون ومتخصصون في الإعلام السياحي من 10 دول عربية، منها الإمارات ومصر والسعودية والكويت والبحرين والأردن ولبنان إضافة الى سلطنة عمان.
وأثنى المنتدى على جوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي، التي جرى توزيعها خلال فعاليات المنتدى، وفازت فيها ظفار العُمانية بلقب أفضل مدينة سياحية عربية.
وتهدف الجوائز إلى تحفيز الإعلام السياحي، لتسليط الضوء على المقومات السياحية العربية لتعزيز السياحة بين الدول العربية.
وقالت الأميرة دانا فراس سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة: نحن نتعافى من عامين تأثرت فيهما السياحة سلباً، ما يستدعي تعاون القطاعات السياحية في الدول العربية لتعزيز السياحة البينية.
وأضافت: تتمتع محافظة ظفار بمقومات سياحية وتراثية وبيئية متميزة وهناك اهتمام كبير من المسؤولين في سلطنة عُمان بهذه المقومات، وهذه المحافظة يُحتذى بها من ناحية كيفية التعامل مع الإمكانيات السياحية وأولويات الحفاظ على التراث والثقافة.
وشددت على دور الإعلام في دعم خطط الحفاظ على التراث العربي للأجيال المقبلة، مشيدة بجهود المركز العربي للإعلام السياحي الذي يسلط الضوء على المقومات السياحية للدول العربية، والإمكانيات المتوفرة فيها لتنشيط السياحة العربية، وتقديم صورة إيجابية مؤثرة من خلال وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.

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