فايز السعيد لـ «الاتحاد»: «شاللي بتخسر» فكرة مجنونة

مراد اليوسف (دبي)

أبدى الملحن والمطرب فايز السعيد سعادته بالأغنية الجديدة «شاللي بتخسر» الذي طرحها مؤخراً عبر قناته الرسمية على موقع «اليوتيوب» والإذاعات الخليجية والعربية.

وقال في حديثه لـ«الاتحاد»: أغنية «شاللي بتخسر» جديدة من نوعها بالنسبة لي، لاسيما في الكلمات التي تحمل الجفا من المحبوب، وتحمل الإيقاع «الخبيتي» السعودي، وعاونت فيها مع الملحن والموزع حاتم منصور الذي أهداني إياها بفكرتها المجنونة، وقد أعجبتني جداً. وهي من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري ومكساج جاسم محمد.

وأوضح السعيد أن من جماليات الأغنية إلى جانب الكلام، اعتمادها على 3 مقامات مختلفة: الصبا، والبيات، والنهاوند. وقال: يوجد حرفية باللحن، وهو ما جذبني إليها وإلى قبول هدية المبدع حاتم منصور الذي يقدم دائماً أفكاراً جديدة في عالم الأغنية الخليجية. وأنا سعيد بالتعامل مع الشاعر أحمد أشرف المطري، الذي أبدع في كلماتها الجريئة، وفي بعض «الإفيهات»، لاسيما أنها تحمل أسماء بعض المدن السعودية مثل الخب وجدة، ولكن على شكل عتاب المحب.

ويقول مطلعها:

حسوا جميع أهل الخبر

بالشوق اللي زاد بي

والناس في جدة دروا

وانت ولا حسيت بي

اش عاد اسوي يا ترى

ليه التغلي وش تبي؟

ما فالح إلا بالزعل

وفي الغلا أكبر غبي..

وعلى صعيد الألحان، لحن فايز السعيد مؤخراً أغاني جديدة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أولها أغنية «دويتو» بصوت الفنانين كاظم الساهر وبلقيس، بعنوان «أهل العشق»، والثانية للفنان أصيل أبو بكر بعنوان «لو يضيق الصدر».