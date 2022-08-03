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جزيرة الحديريات تُطلق حملتها الصيفية

جزيرة الحديريات تُطلق حملتها الصيفية
3 أغسطس 2022 16:40

أطلقت جزيرة الحديريات بأبوظبي، حملة صيفية جديدة في مختلف مرافقها الحيوية، تستهدف أفراد المجتمع من زوّار ومقيمين، للاستمتاع واكتشاف العديد من الخيارات السياحية والترفيهية الواسعة في «منتجع باب النجوم» و«مرسانا» والقرية الرياضية 321، وقرية التحدي وسيركت X، بالإضافة إلى الفعاليات الشاطئية الأخرى.

يحظى زوار الجزيرة بخصومات تصل إلى 50%.ودعّمت جزيرة الحديريات حملتها الصيفية بمجموعة واسعة من المسابقات التي تنظّمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، حيث سيحظى المشاركون بالفوز بجوائز قيّمة ما بين قسائم شرائية واستجمام وأخرى مخصصة للأنشطة المائية ودخول مجاني إلى القرية الرياضية 321 حيث سيستمع الفائزون بتجربة ملاعب كرة قدم داخلية، إلى جانب ملاعب لرياضات التنس وكرة السلة، وسواها من الهدايا والمسابقات الخاصة والمقدّمة من قرية التحدي.

وكذلك سيركت X التي ستمنح قسائم مختلفة للفائزين للاستمتاع في مضمار BMX وقرية التزلج وقرية الحبال وحديقة القراصنة. أما «صحارى مارين» فسيقدّم قسائم مجانية لكل حجز، عبارة عن 40 دقيقة مجانية للاستمتاع بتجربة التجديف في قارب يدوي، أو لوح مجداف قائم، أو قارب كاياك.

وتوفر القرية الرياضية 321 ساعة مجانية لكل عملية حجز خاصة بلعبة «البادل»، بينما تقدّم قرية التحدي 5 عضويات شهرية و10 أيام دخولاً مجانياً، كما تنتظر الزوار مفاجآت مختلفة في المتاجر المشاركة.

وسيكون الزوار على موعد مع فعاليات كثيرة ومتنوعة على جزيرة الحديريات في موسم الصيف، وأنشطة توفّر تجربة استثنائية للاستمتاع بالشاطئ والخيارات التي يقدّمها، بما فيها المطاعم، وشاحنات المأكولات، ومجموعة مختارة من المقاهي التي توفر قائمة مشروبات تلبي رغبات مختلف أفراد العائلة.

وينظم منتجع «باب النجوم- الحديريات»، مخيماً صيفياً خاصاً بالأطفال حتى سن 12 عاماً، يشتمل على أنشطة ترفيهية مثل السباحة والفنون والحرف اليدوية، حيث يتسنى للعائلات الراغبة تسجيل أطفالها ضمن برنامج العضويات الأسبوعية، أو الشهرية.321 وتقدم القرية الرياضية 321 مزايا حصرية لأعضاء لعبة البادل هذا الصيف.

ويمكن الاشتراك في عضوية البادل للاستمتاع باستخدام غير محدود للملاعب مع خصومات على الدروس والدورات التدريبية.

وسيغتنم الأعضاء أيضاً دخولاً مجانياً إلى صالة الألعاب الرياضية وغرف تغيير الملابس مع حوض غطس وساونا، وأسعار خاصة على جلسات التدريب الشخصية.

وستفتح سيركت X أبوابها بتنوّع في الخيارات، حيث ستقدم خصماً حصرياً بنسبة 50% على تذاكر الحلبة الأخرى في فصل الصيف، وتذاكر التزلج والسباحة وتناول البيتزا.

ويمكن للضيوف تعلم السباحة في مرافق سيركت X المتطورة والاستمتاع بأسعار مميزة. وفي تجربة استثنائية سينظم كلّ من القرية الرياضية 321 وسيركت X، مخيم الحديريات الصيفي الذي يشتمل على طيف واسع من الأنشطة المتنوعة من المغامرات والرياضات المختلفة.

ويستمر حتى نهاية أغسطس، حيث سيتمكّن الزوّار من اختيار مجموعة من عضويات الانتساب «يومية، وأسبوعية، وشهرية» بالإضافة إلى الاستمتاع بأنشطة «بي إم أكس» و«حديقة الحبال» و«الحديقة المائية»، إلى جانب اختبار متعة التسلّق والتنافس عبر ملاعب التنس وكرة السلّة والقدم المغطاة والمكيفة، وسواها من الأنشطة الأخرى.

وسيستمتع الزوار بلعبة «بيكل بول» التي تطلقها القرية الرياضية 321، وهي واحدة من رياضات المضرب الشهيرة في الولايات المتحدة، حيث سيخصص جلسات عامة مجانية خلال الأسبوع، إلى جانب حزمة من عروض العضوية الخاصة. وتحتضن القرية الرياضية 321 مخيم التنس، ويقدم عضويات للعبة البادل.

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