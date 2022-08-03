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«الشارقة للكتاب» تطلق «قائد المستقبل»

«الشارقة للكتاب» تطلق «قائد المستقبل»
3 أغسطس 2022 15:57

الشارقة (الاتحاد)
تزامناً مع العطلة الصيفية، تجمع «هيئة الشارقة للكتاب» الأطفال واليافعين في المنطقة الشرقية على سلسلة من الورش الترفيهية والمحاضرات المعرفية، حيث تنظم برنامج «قائد المستقبل» الذي يستهدف تعزيز المهارات الفكرية والنفسية لدى المشاركين، من خلال التدريب على كيفية اكتساب العادات الإيجابية للأشخاص الناجحين وإضافتها إلى حياتهم اليومية.وتتواصل فعاليات البرنامج في مكتبة كلباء العامة حتى 4 أغسطس، وفي مكتبة وادي الحلو العامة من 8 - 11 أغسطس، في حين استكمل البرنامج فعالياته خلال شهر يوليو في مكتبة دبا الحصن العامة ومكتبة خورفكان العامة.
ويشمل البرنامج الذي يقدمه المدرب حمد إغذاني تدريب المشاركين على إتقان مهارات بناء روتين يومي يحقق الاستفادة من الوقت بهدف إضافة إنجازات جديدة في حياة الشخص، وكيفية تعزيز الثقة بالنفس، وإتقان مهارة التخطيط والانضباط في تنفيذ الخطط، وإتقان مهارة حل المشاكل واتخاذ القرار المناسب في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى إتقان مهارة البحث والتعلم الذاتي.
وتركز ورش العمل على تحفيز الأطفال واليافعين على استكشاف فرص تطوير المهارات الذاتية في التفكير وتعزيز ثقتهم بالقدرات والمواهب التي يمتلكونها، وكيفية الاستفادة من المهارات الشخصية وتحويلها إلى دوافع للتميز، ووضع خطط لتحقيق الأهداف الشخصية بالأسلوب الأمثل الذي يتناسب مع الإمكانيات والمواهب التي يبدع فيها الطفل أو الناشئ.
وحول مستوى الإقبال على المشاركة في البرنامج، أكد فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، أن تزامن تنظيم «هيئة الشارقة للكتاب» لبرنامج «قائد المستقبل» مع العطلة الصيفية أتاح الفرصة للطلاب من مراحل دراسية مختلفة للمشاركة فيه، والتوافد على المكتبات العامة بالمنطقة الشرقية. 

وأشار إلى أن مضمون البرنامج التدريبي لقي استحسان أولياء الأمور الذين وجدوا فيه فسحة معرفية وترفيهية لأبنائهم، وأتاح تدريبهم على اكتساب مهارات جديدة يكتشفون من خلالها قدراتهم ومواهبهم في التعلم واستثمار إجازة الصيف، من خلال المشاركة مع زملائهم في فعاليات برنامج «قائد المستقبل» والتنافس على الإبداع في ورش العمل وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات وبناء الشخصية القيادية الناجحة.

الشارقة للكتاب
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