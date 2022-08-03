«عالم مدهش» ينمّي مهارات الأطفال

دبي (الاتحاد)

خلال الإجازة المدرسية، انطلق مهرجان مفاجآت صيف دبي في موسمه ال 25، ومعه انطلق «عالم مدهش»، أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام داخل القاعات في المنطقة. ويستقبل «عالم مدهش» زواره يومياً حتى يوم 28 أغسطس في قاعات الشيخ سعيد 1,2، 3، وقاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن خلال شخصيتي مدهش ودانة، وانطلاقاً من مفهوم المزج بين الترفيه وتنمية مهارات الأطفال، وتعزيز نمو شخصيتهم عبر مجموعة من الفعاليات والورش التعليمية التي يضمها عالم مدهش، تسهم هذه الفعاليات في دعم تطوّر الطفل اجتماعياً وبناء ذاته وشخصيته وفق أسلوب مشوّق ومرح.

تعلّم وارقص

في تجربة تطبيقية، يدعو مدهش ودانة أصدقاءهما لمشاركتهما الغناء والرقص في عروضهما المتنوّعة التي صممها دان بولتون، والتي يكون الأطفال جزءاً منها، في تجارب لا تُنسى مستوحاة من البحيرات وأشجار المانجروف مثل «وقت المغامرة» و«حفلة رقص عالم مدهش» و«رحلة الأكل والموسيقى» و«نعمل معًا لغدٍ أفضل». وكلها ألعاب تعليمية وأبطالها هم الصغار أنفسهم.

في التجربة الأولى، «وقت المغامرة»، يتعرّف الصغار برفقة مدهش ودانة على حقائق ممتعة عن الطبيعة وسكانها من الحيوانات. ويعود مدهش ودانة في عرض «نعمل معًا لغدٍ أفضل»، ليحاولا بناء منزل جديد بين الأشجار، ويطلبان المساعدة من الجمهور، فيتعلم الجميع قيمة الصداقة. وفي حفلة «عالم مدهش»، يستمتع الصغار بالعديد من الألعاب على إيقاعات الموسيقى، بينما يشرح مدهش ودانة فوائد الطعام الصحي للعقل والجسد، من خلال أغاني تعليمية في عرض «رحلة الأكل والموسيقى».

تجارب تعليمية جديدة

يمكن للصغار الفضوليين ارتياد مقهى مدهش الجديد، برفقة مدهش ودانة. ويقدّم المقهى الجديد العديد من المأكولات، بما فيها البسكويت اللذيذ، والكب كيك، والمشروبات المميزة الحصرية. وتتاح أمام الصغار فرصة تعلّم مهارات جديدة في أكاديمية مدهش للمخبوزات، بما فيها مهارات صنع العجين وتشكيله لصنع «كوكيز» مدهش ودانة.

ويستطيع الصغار تعلّم العديد من الدروس المتعلقة بتحضير المأكولات، بما فيها صنع العجين الملوّن، ضمن أجواء مرحة وممتعة.



فنون وحرف يدويةتتاح للصغار في «عالم مدهش»، الفرصة لكي يتعلموا تصميم الهدايا والمجوهرات وبطاقات التهنئة والأعمال الفنية الصغيرة التي تزين أبواب الثلاجات، وسواها من الفنون البسيطة التي تضفي لمسات جمالية.

ومن بين الفعاليات التي أقيمت خلال الأسابيع الماضية، ورش العمل الخاصة بالحرف اليدوية مع أصحاب الهمم. وتألفت من 3 جلسات، مع دعوة بعض الجمهور لتعلّم الطريقة الفريدة لصنع الأساور، والتحدّث والتفاعل مع أصحاب الهمم.



تصميم الأزياءيشهد «عالم مدهش» العديد من العروض الممتعة، وسوف يكون لدى اصغار الفرصة ليعيشوا أجواء عالم الأزياء والموضة، وتجربة تصميم الملابس بأنفسهم، فهناك ورش عمل لعشّاق الموضة الصغار.

يقدّم عالم مدهش عرض أزياء استعراضي موسيقي، وعرضاً حصرياً لاستكشاف المواهب من الأطفال والشباب، حيث يقوم الصغار باستعراض مهاراتهم أمام لجنة تحكيم مكوّنة من خبراء في الأزياء والترفيه، وسوف تتواصل اختبارات الأداء حتى التأهل للعرض الختامي في عرضي الأزياء والمواهب.



ورش عمل مفيدة وممتعة

لضمان تعلّم الصغار وتحقيق الاستفادة القصوى خلال العطلة الصيفية، تعاون القائمون على عالم مدهش مع العديد من المختصين والخبراء في عدد من الدوائر الحكومية. حيث تشاركت الدوائر الحكومية في تنظيم ورش تعليمية وتثقيفية للأطفال لتعليمهم عدد من المهارات الحياتية القيمة بأسلوب مبسط، والتي قد يكون لها أثر إيجابي كبير في خياراتهم المهنية مستقبلاً.

وتشمل هذه الجهات بلدية دبي، سفاري دبي، مركز دبي للإحصاء، الدفاع المدني بدبي، جمارك دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسوها.

وسوف تقدّم هيئة تنمية المجتمع ورشة عمل حول لغة الإشارة، تتضمّن ألعاباً ممتعة، تلوين ورسم على الوجوه، مع توزيع جوائز قيّمة على المشاركين، وفرصة للتعريف بحقوق الأطفال. كما تنظّم هيئة الصحة بدبي مسابقة لغسل اليدين، وتعقد ندوات ومناقشات، مع عمل فحص طبي مجاني لذوي الأطفال.

وقد أقامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ورشة عمل حضرها أكثر من 300 طفل دعت فيها الأطفال إلى تزيين جواز سفرهم الخاص على طريقة مدهش، مستعينين بكاميرا فورية لالتقاط صورهم.

وتشارك مدينة الطفل في دبي، أول مدينة تعليمية متخصصة في دبي، ببعض أنشطتها حول الطبيعة واستكشاف الفضاء وعلوم الأحياء والحوسبة والثقافة الدولية.

وهناك فرصة للصغار لطرح السؤال المثير على مسؤولي شرطة دبي عن شعورهم وهم يستجيبون لبلاغات النجدة، بينما يستقلّون سيارات من طراز أستون مارتن، وفيراري ولامبورجيني.يفتح «عالم مدهش» أبوابه طوال أيام الأسبوع، من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، بينما يفتح أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل. ويحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على تخفيضات خاصة بقيمة 20% عند شراء بطاقات اللعب.