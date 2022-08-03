الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الأرض تسجل أقصر يوم لها على منذ عقود.. إليك السبب

الأرض تسجل أقصر يوم لها على منذ عقود.. إليك السبب
3 أغسطس 2022 15:14

في 29 يونيو الماضي، سجلت الأرض أقصر يوم لها على الإطلاق، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ الستينيات، حين بدأ العلماء يقيسون دوران الكوكب بساعات ذرية عالية الدقة.
 
بشكل عام، تكمل الأرض دورة واحدة كاملة على محورها كل 24 ساعة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الأرض أكملت دورة كاملة حول نفسها في 29 يونيو الماضي في 1.59 مللي ثانية، وهو رقم لم يسجل من قبل.

وأضافت أن الكرة الأرضية كادت أن تحطم هذا الشهر أيضا الرقم القياسي الجديد، حيث أكملت في 26 يوليو المنصرم دورة حول نفسها في 1.50 مللي ثانية.

وشهدت السنوات القليلة الماضية عددا من الأرقام غير المسبوقة. ففي عام 2020، جرى تسجيل أقصر شهر تم قياسه على الإطلاق منذ الستينيات.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: عدد سكان الأرض يتخطى حاجز الـ8 مليارات بنهاية العام
9 أماكن تنعدم فيها الجاذبية الأرضية!

وقد سجلت في ذلك العام أيضا الرقم القياسي السابق لأقصر يوم، والذي بلغ 1.47 مللي ثانية في 19 يوليو.

ويقول العلماء إنه لدى مراقبة هذه الأرقام على المدى البعيد، يظهر أن دوران الأرض يتباطأ، مشيرين إلى أنه في كل قرن، تستغرق الأرض بضع أجزاء من الألف من الثانية أكثر لإكمال دورة واحدة.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا": "يمكن أن تؤدي الرياح القوية إلى إبطاء دوران الكوكب، مما يؤدي إلى إطالة اليوم"، فيما يرجح خبراء أن الأمر يعود إلى عمليات في الطبقات الداخلية أو الخارجية من باطن الكوكب أو المحيطات أو المد والجزر أو حتى التغيرات في المناخ.

المصدر: آ ف ب
الأرض
كوكب الأرض
آخر الأخبار
منتسبو ومنتسبات البرنامج التدريبي في لقطة تذكارية مع قادة وضباط ساندهيرست (وام)
الإمارات
«تمكين قادة المستقبل» يتواصل في «ساندهيرست»
5 أغسطس 2022
عمار النعيمي يكرم أحد الاشبال خريجي الدورة (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: شرطة المستقبل محطة مهمة في صناعة الأجيال
5 أغسطس 2022
محمد بن حمد في صورة تذكارية مع الطلاب (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يكرم الطلاب الفائزين في «الرماية»
5 أغسطس 2022
حامد الزعابي وأحمد خليل وحاتم علي خلال اللقاء (وام)
الإمارات
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 أغسطس 2022
راشد العوضي
الإمارات
أكاديمية الإعلام الجديد تدعم 121 مشروعاً منزلياً
5 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©