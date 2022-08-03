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رواد «نادي الذيد» يزورون «الشارقة للأحياء المائية»

رواد «نادي الذيد» يزورون «الشارقة للأحياء المائية»
3 أغسطس 2022 14:51

الشارقة (الاتحاد) 

نظم المركز الصيفي بنادي الذيد ضمن فعاليات «عطلتنا غير»رحلة علمية للمشاركين إلى مربى الشارقة للأحياء المائية بوفد ضم 47 طالباً تتراوح أعمارهم بين 7 و13 سنة. 

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وتعرف المشاركون على أسرار عالم أعماق البحار المليء بالحركة والحيوية، وتفقدوا أقسام المربى الذي يُعتبر أول وأكبر مركز تعليمي حكومي للكائنات البحرية في الإمارات. ويتألف من طابقين يضمان نحو 21 حوضاً مائياً حيث شاهدوا مختلف أنواع الأسماك والكائنات البحرية.
بدأت الجولة بين الدهاليز المنحنية، حيث اطلعوا على شواهد حية تشخص روعة المكان وما يضمه من مخلوقات جميلة تسكن جوفه.
وهدفت الزيارة إلى توعية الأطفال بالدور الكبير الذي تلعبه البحار والمحيطات في حياتنا اليومية، لتسليط الضوء من خلالها على البيئة البحرية والمحميات المائية وطبيعة الكائنات البحرية التي تسكن في أعماق بحر الخليج العربي.
 وتعرف المشاركون على طرق الصيد وأدواته القديمة والمعاصرة، وتفهموا خلال الزيارة التي تواصلت على مدى ساعتين ونصف الساعة، على بعض الممارسات السلبية التي تلحق الضرر بالكائنات المائية، ضمن منظور هادف يحمل جوانب تعليمية وترفيهيه في آن، ويحقق المتعة مع الفائدة في إطار مدروس وممنهج.
وتعرف الوفد عن كثب إلى المخلوقات البحرية من أنواع الأسماك والرخويات والنباتات والطحالب والشعب المرجانية التي تتوزع في بحر الإمارات من خلال تجولهم بالمربي. 

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