ليلة السيدات في «كلايم أبوظبي» و«ياس ووتروورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف كل من «كلايم أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي» فعالية «ليلة السيدات» التي تقدم أروع مغامرات القفز الحر والتسلق الداخلي والتجارب المائية المميزة وسط أجواء مليئة بالراحة والخصوصية التامة.

وتقام الفعالية في «كلايم أبوظبي» يوم الخميس 11 أغسطس من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 9:00 مساءً، وكل يوم جمعة في «ياس ووتروورلد أبوظبي» من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 10:00 ليلاً.

وستتمكن السيدات في «كلايم أبوظبي» من قضاء أمسية حافلة بالحماس والتحدي في أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، ويمتاز بعرض غير مسبوق يصل إلى 10 أمتار (32 قدماً) وارتفاع يبلغ 32 متراً (104 أقدام)، وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، والذي يصل طوله إلى 42 متراً (138 قدماً)، في أجواء من الخصوصية التامة.

ويتولى كادر من المدربات وموظفات الاستقبال والأمن الإشراف على هذه الليلة. ويمكن الاستمتاع بمغامرة طيران داخلي تناسب الجميع من مختلف المستويات، بدايةً من عمر 3 سنوات وحتى محترفات القفز الداخلي الحر.وفي «ياس ووتروورلد أبوظبي»، ستتمكن السيدات بالاستمتاع كل يوم جمعة بليلة السيدات المفعمة بأجواء المرح والترفيه، حيث تتاح الفرصة للسيدات لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية مع أجمل الألعاب والمنزلقات المائية والمرافق الترفيهية براحة وخصوصية تامة، يمنع خلالها استخدام الأجهزة الجوالة. كما يمكنهن تناول المشروبات المثلجة على وقع أنغام الموسيقى الحية التي تقدمها منسقة الأغاني «الدي جي» الخاصة بهذه الفعالية.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها.

وتواصل كل من «عالم فيراري أبوظبي»، «وياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي» و«قصر الوطن»، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة، حيث يتعين الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».